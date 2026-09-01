El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 5.2 %, hasta 90.22 dólares el barril, tras los nuevos ataques de Estados Unidos a Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 4.46 dólares respecto al cierre de este lunes.

El WTI alcanza así su cierre más alto desde el pasado 23 de julio, cuando alcanzó los 92.19 dólares el barril tras el ataque de los rebeldes hutíes contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

“Las fuerzas de EE.UU. comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán”, informó Comando Central de EE.UU. (Centcom) sin detallar cuales.

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La ofensiva, la segunda en menos de una semana tras casi un mes de relativa calma, consolida el regreso de las hostilidades en Oriente Medio.

Tras los segundos bombardeos, el Centcom alegó que se llevaron a cabo tras “los recientes intentos de agresión” de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y los miembros del servicio estadounidense desplegados en la región.

Después atacar Washington, la noche del domingo al lunes, la isla de Larak, desde donde EE.UU. afirmó que Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, Irán respondió con misiles contra posiciones estadounidenses en Jordania, mientras Emiratos Árabes Unidos.

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, avanzó que castigará “duro” a Estados Unidos tras la ofensiva.

“Un castigo duro le espera a los agresores, EE.UU. se arrepentirá de los nuevos ataques”, dijo en X el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi.