Un agente de policía de Filadelfia que disparó y mató a un conductor se entregó el viernes y fue acusado de asesinato por la muerte del hombre, mientras los fiscales hacían públicas las grabaciones de la cámara corporal del enfrentamiento mortal.

El agente Mark Dial se entregó en virtud de una orden de detención y fue procesado el viernes por los cargos de asesinato, homicidio voluntario y otros cinco cargos. Dial no hizo comentarios al pasar junto a los periodistas tras la comparecencia. Su abogado insistió en que el tiroteo estaba justificado, afirmando que Dial pensaba que Eddie Irizarry, de 27 años, tenía un arma.

PUBLICIDAD

Las imágenes de la cámara corporal de la policía del tiroteo mortal muestran a Dial disparando su arma a quemarropa a través de la ventanilla del lado del conductor del sedán de Irizarry durante una intervención de tránsito el 14 de agosto. Dial disparó a Irizarry unos siete segundos después de salir de un todoterreno de la policía y acercarse a grandes zancadas al coche de Irizarry, según el vídeo. Disparó un total de seis veces.

Los vídeos, extraídos de la cámara corporal de Dial y de la cámara de un segundo agente en la escena, “son pruebas cruciales en el caso y en muchos sentidos hablan por sí mismos”, dijo el fiscal de distrito Larry Krasner en una conferencia de prensa.

El abogado de Dial, Fortunato N. Perri Jr., dijo que se había planeado una defensa enérgica.

“A pesar de lo que se ha presentado a los medios de comunicación, los hechos demostrarán inequívocamente que el agente Mark Dial estaba legalmente justificado al disparar su arma mientras temía por su vida”, dijo Perri en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

Aunque el fiscal lo calificó de ex agente, porque ya no tenía autoridad como agente de la ley, el acusado seguía en nómina.

Otro abogado defensor, Brian J. McMonagle, calificó de “atroz” la decisión de acusarle de asesinato.

“Cuando los agentes de policía le ordenaron que mostrara las manos, en su lugar sacó un arma y apuntó con ella a un agente de policía armado”, dijo McMonagle a los periodistas. “En ningún mundo (son) esos hechos asesinato. Tenemos la intención de corregir este error”.

PUBLICIDAD

La grabación de la cámara corporal muestra a Irizarry sosteniendo un cuchillo en su mano derecha, junto a su pierna derecha, antes de que le dispararan.

Krasner, el fiscal del distrito, declinó responder a preguntas sobre lo que mostraban los vídeos, pero dijo que los hechos apoyaban claramente los cargos.

“Hemos tratado de ser justos, justos con todos. Hemos intentado dejar muy claro que la justicia es imparcial. Es imparcial tanto si eres poderoso como si no lo eres, rico o no rico, famoso o no famoso, de dentro o de fuera”, declaró.

Las autoridades han declarado que Dial disparó a Irizarry después de que los agentes vieran su coche conducido de forma errática hacia el mediodía del 14 de agosto y lo siguieran durante varias manzanas. Los agentes se acercaron cuando el conductor giró en sentido contrario por una calle de sentido único y se detuvo.

El departamento dio marcha atrás tras afirmar inicialmente que los agentes habían realizado un control de tráfico y disparado a una persona que se encontraba fuera del vehículo después de que ésta “se abalanzara” sobre la policía con un cuchillo. La Comisaria de Policía saliente, Danielle Outlaw, dijo que una revisión de las cámaras corporales de los agentes “dejó muy claro que lo que informamos inicialmente no fue realmente lo que ocurrió”.

Dial, que lleva cinco años en el cuerpo, fue suspendido con intención de despido después de que las autoridades dijeran que se negó a cooperar en la investigación del asesinato.