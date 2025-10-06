Una onda tropical (Invest 95L) con alto potencial ciclónico continúa su movimiento al oeste en el Atlántico informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

Al momento, el disturbio tiene un 70% de posibilidad de convertirse en una depresión tropical en 48 horas y un 80% en siete días.

“Las imágenes satelitales visibles indican que el área de baja presión ubicada sobre el Atlántico tropical central está volviéndose gradualmente más organizada. Las condiciones ambientales parecen ser generalmente favorables para un desarrollo lento de este sistema, y es probable que se forme una depresión tropical en los próximos días mientras se mueve rápidamente hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central”, explico el NHC en su boletín sobre la perspectiva del trópico de las 2:00 de la tarde del lunes.

“Se espera que este sistema se encuentre cerca o al norte de las Islas de Sotavento del norte entre el jueves y el viernes, por lo que se recomienda a los residentes de esa zona que sigan de cerca su evolución”, añade el NHC.

De lograr convertirse en tormenta, se llamaría Jerry.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre.