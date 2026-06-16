Una baja presión en la costas de Texas fue clasificada en la mañana de este martes como el potencial ciclón tropical uno, por lo que se emitieron varias alertas para el estado, indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

“Se ha emitido un aviso de tormenta tropical para la costa noroeste del Golfo de México, desde Sargent, Texas, hasta Morgan City, Luisiana”, lee el boletín de las 11:00 de la mañana.

Un potencial ciclón tropical es un sistema que pudiera convertirse en depresión o tormenta, pero que todavía no lo es aunque cuenta con vientos en ráfagas y con lluvias capaces de generar inundaciones serias.

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Trayectoria pronosticada para el potencial ciclón tropical uno. (NOAA) ( Captura )

“Independientemente de la formación de ciclones tropicales, los intereses en el sur y este de Texas y porciones de Louisiana y Mississippi deben prepararse para períodos de lluvias intensas en los próximos días, que podrían producir inundaciones repentinas generalizadas y potencialmente mortales, urbanas y fluviales”, indicó el NHC a las 8:00 de la mañana.

Un aviso de tormenta tropical significa que existe la posibilidad de que se presenten condiciones de tormenta tropical dentro del área bajo aviso, en este caso, en las próximas 24 a 36 horas.

“Se prevé que el potencial ciclón tropical número uno produzca precipitaciones de entre 4 y 8 pulgadas, con acumulaciones aisladas de hasta 12 pulgadas, hasta el jueves, desde la costa central y norte de Texas hasta gran parte de Luisiana, las zonas central y sur de Misisipi y Alabama, y ​​el extremo occidental del noroeste de Florida. Esto podría provocar inundaciones repentinas peligrosas e incluso mortales", añade.