Una nueva depresión tropical se formó en la mañana de este domingo en el Golfo de México y de inmediato se emitió una vigilancia de tormenta para partes de Florida.

Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en un boletín a las 11 de la mañana.

“El centro de la depresión tropical dos se localizaba cerca de la latitud 28.0 norte, longitud 85.3 oeste. La depresión se está moviendo hacia el norte-noroeste a cerca de 2 mph y se anticipa un movimiento lento hacia el noroeste o el norte-noroeste durante los próximos dos días, seguido de un giro hacia el oeste”, indicó la agencia.

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“En la trayectoria pronosticada, la depresión se desplazará cerca de la costa norte del Golfo o a lo largo de ella durante los próximos días. Los vientos máximos sostenidos son de cerca de 30 mph (45 km/h) con ráfagas más altas”, añade.

Según el NHC se pronostica un fortalecimiento gradual, y se anticipa que la depresión se convierta en tormenta tropical esta noche o el lunes.

La depresión tropical dos tiene vientos de 30 mph y se espera que se convierta en tormenta. (NOAA) ( Captura )

Una vigilancia de tormenta tropical está en vigor ahora para Río Ochlockonee hasta la frontera con Alabama. Una vigilancia de tormenta tropical significa que es posible que haya condiciones de tormenta tropical en el área bajo vigilancia, en este caso, en las próximas 36 a 48 horas.

“Se anticipa que la depresión tropical produzca cantidades de lluvia de 2 a 4 pulgadas, con totales localmente más altos de alrededor de 8 pulgadas hasta el jueves a lo largo de la costa del Golfo, desde el oeste de Florida hasta el sur de Alabama, Mississippi y Louisiana. Esta precipitación puede producir áreas de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas”, alertó el NHC.