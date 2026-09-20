Tras varias semanas de inactividad en el Atlántico, una nueva tormenta tropical se formó en la mañana del domingo, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Se trata de la sexta tormenta del año y lleva por nombre Fay.

“A las 9:00 a.m., el centro de la tormenta tropical Fay se localizaba cerca de la latitud 33.7 norte y longitud 33.1 oeste. Fay se está moviendo hacia el norte-noreste, a una velocidad de 5 mph (7 km/h), y se espera que este movimiento general se produzca en un día más. Se espera un giro hacia el suroeste el lunes” indicó el NHC en el boletín de las 5:00 de la mañana.

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“Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 45 mph (75km/h) con ráfagas más fuertes. Se espera un fortalecimiento adicional para el próximo día. Vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 45 millas(75 km) desde el centro”, añade el informe.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre con los meses de agosto y septiembre como los más activos.

Este año la actividad ciclónica ha sido mínima y no se ha formado ningún huracán a la fecha, lo que establece un récord de inactividad en tiempos recientes.