La tormenta tropical Gonzalo se formó durante la madrugada de este viernes al sur-sureste de las Islas de Cabo Verde, convirtiéndose en el séptimo ciclón nombrado de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés).

Ante su desarrollo, el Gobierno de Cabo Verde emitió un aviso de tormenta tropical para todo el archipiélago, donde se espera la llegada de condiciones de tormenta durante las próximas 24 horas.

A las 2:00 a.m. (hora de Cabo Verde), el centro de Gonzalo se ubicaba cerca de la latitud 13.2 grados norte y longitud 22.1 grados oeste, a unos 305 kilómetros (190 millas) al sureste de las islas más meridionales de Cabo Verde.

PUBLICIDAD

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph), con ráfagas más intensas, y se desplaza hacia el norte-noroeste a 13 km/h (8 mph). Su presión mínima central es de 1004 milibares.

Los meteorólogos prevén que Gonzalo mantenga su trayectoria hacia el norte-noroeste durante los próximos días, aunque con una velocidad de desplazamiento más lenta durante el fin de semana.

Según el pronóstico oficial, el centro de la tormenta pasará cerca o sobre partes de las Islas de Cabo Verde entre hoy y esta noche.

Aunque el ciclón podría fortalecerse ligeramente durante este viernes, el NHC anticipa un debilitamiento gradual a partir del fin de semana.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros (175 millas) desde el centro del sistema, por lo que sus efectos abarcarán una amplia zona del archipiélago.

El principal riesgo para Cabo Verde será la combinación de vientos fuertes, lluvias y oleaje peligroso.

El NHC pronostica acumulaciones de 1 a 3 pulgadas de lluvia en las porciones orientales de las islas entre el viernes y el sábado, mientras que el sector occidental recibiría menos de 25 milímetros.

Además, las bandas de humedad asociadas a Gonzalo dejarán entre 2 a 4 pulgadas de lluvia en zonas costeras de Guinea-Bissau, Gambia y Senegal, con cantidades aisladas superiores cerca del litoral.

Las marejadas generadas por la tormenta también afectarán a Cabo Verde hasta el sábado y podrían provocar oleaje peligroso y corrientes marinas con riesgo para la vida, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos emitidos por los servicios meteorológicos locales.