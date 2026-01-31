LAKE PROVIDENCE, Luisiana. Las autoridades de Luisiana informaron el viernes que ocho reclusos escaparon de una cárcel rural, algunos de ellos acusados de asesinato, lo que desencadenó otra cacería humana en un estado donde las audaces fugas de cárceles del último año han expuesto fallas de seguridad.

Las autoridades no han revelado cómo se produjo la fuga en la parroquia de East Carroll, una zona de unos 7,000 habitantes en la frontera con Arkansas y Mississippi. La Policía Estatal de Luisiana informó que tres de los reclusos habían sido capturados el viernes por la tarde y que todos eran considerados delincuentes violentos.

“No se acerquen bajo ninguna circunstancia”, declaró la policía estatal en un comunicado publicado en redes sociales.

Los reclusos fueron reportados como desaparecidos del Centro de Detención Riverbend en Lake Providence alrededor de la 1:20 a.m. del viernes, según la policía estatal.

El año pasado, en Luisiana, 10 reclusos escaparon de una cárcel de Nueva Orleans tras arrastrarse por un agujero detrás de un inodoro. No fue hasta cinco meses después que todos fueron capturados tras una búsqueda que abarcó varios estados.

En diciembre, tres reclusos escaparon de otra cárcel de Luisiana tras retirar bloques de hormigón de un muro deteriorado.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, publicó en X que había “ofrecido toda la ayuda de mi oficina” y que había estado en contacto con el sheriff local y el presidente de la asociación de sheriffs del estado.

Los registros judiciales indican que los fugitivos se encontraban detenidos por cargos que incluían asesinato, agresión con agravantes con arma de fuego y fuga agravada.

La parroquia de East Carroll se encuentra en una zona de Luisiana muy afectada por cortes de electricidad tras la mortal tormenta invernal que azotó Estados Unidos esta semana. Casi 1000 clientes en la parroquia de East Carroll seguían sin electricidad el viernes por la tarde, según Poweroutage.us.

La sheriff Wydette Williams, en un comunicado publicado en Facebook el viernes por la tarde, afirmó que contaban con la ayuda de otras fuerzas del orden y que estaban trabajando “las 24 horas”. Dijo que la policía estatal estaba liderando la búsqueda de los fugitivos restantes y animó a los residentes a “mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato”.

La policía estatal y Williams no respondieron de inmediato a los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.