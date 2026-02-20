Fort Worth, Texas. La representante federal Jasmine Crockett, demócrata por Texas, hizo un llamado el jueves a sus simpatizantes a tomar en cuenta su experiencia durante una reñida contienda en las primarias demócratas rumbo al senado federal con el representante estatal James Talarico, quien está sacando provecho a una mayor atención en la recta final de la campaña después de que no se transmitió al aire una entrevista con el presentador Stephen Colbert.

Las primarias del 3 de marzo en Texas son la primera gran contienda nacional en las elecciones legislativas de 2026. Y, con la votación anticipada ya en marcha, Talarico y Crockett han intensificado sus campañas mientras algunos demócratas ven una creciente oportunidad en las elecciones de noviembre a pesar de no haber ganado una contienda estatal en Texas en más de 30 años.

Crockett realizó varios eventos en su ciudad natal, Dallas, y en Fort Worth, haciendo campaña en el condado en donde un demócrata logró el mes pasado una sorprendente victoria en una elección especial en un distrito con clara preferencia republicana que votó a favor del presidente Donald Trump.

“Ahora, no estoy diciendo que este sea un momento sencillo, pero al menos ustedes saben exactamente cómo opero en este momento a nivel federal”, dijo Crockett a sus simpatizantes en Fort Worth. “Saben quién soy. Saben cómo me muevo”.

Talarico inició esta semana una gira por todo el estado y se sentó para una entrevista en el programa de Colbert. Pero Colbert anunció en su emisión del lunes que los abogados de CBS habían dicho que el programa no podía transmitir la entrevista por temor a incomodar a los reguladores federales.

La campaña de Talarico informó que recaudó 2.5 millones de dólares en las 24 horas posteriores a que se dio a conocer el retiro de la entrevista. Crockett comentó esta semana en una entrevista en MS NOW que eso probablemente le dio a su rival “el impulso que buscaba”.

El presidente del Partido Demócrata para el condado de Harris, Mike Doyle, señaló en Houston que era “innegable” el repunte en la campaña de Talarico tras la cancelación de la entrevista.

“Quién sabe si se mantendrá a largo plazo o no”, declaró Doyle.

Dos intensas primarias al Senado en Texas

Tanto Crockett como Talarico alcanzaron relevancia nacional gracias a videos que se viralizaron en redes sociales antes de entrar a la contienda al Senado el año pasado. Talarico es conocido en particular por vincular sus posturas con su fe cristiana y citar con frecuencia a Jesús, mientras que los clips más conocidos de Crockett la muestran arremetiendo públicamente contra los republicanos.

Ambos compiten por el escaño que el senador republicano John Cornyn ha ocupado durante cuatro periodos. Cornyn enfrenta la contienda más complicada de su larga carrera política, enfrentándose al fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el representante federal Wesley Hunt.

Los demócratas no han ganado una elección al Senado en Texas desde 1988, pero ven un resquicio este año para impulsar sus remotas esperanzas de recuperar la mayoría en el Senado, especialmente si los republicanos nominan a Paxton, quien es popular entre los votantes MAGA pero ha tenido problemas legales durante varios años.

“Fue un honor votar en esta elección. Era mi nombre el que estaba en la boleta”, señaló Talarico después de votar de manera anticipada en Austin esta semana. “Pero este es un movimiento que incluye a miles de texanos. Estamos construyendo un movimiento para recuperar nuestro estado y nuestro país”.

La importancia de Colbert en Texas

Colbert dijo en su programa del lunes por la noche que los abogados de la cadena, CBS, le habían aconsejado no transmitir la entrevista con Talarico, argumentando posibles violaciones a las directrices regulatorias del gobierno federal.

Los programas de entrevistas han estado exentos del requisito de dar a los candidatos en una contienda el mismo tiempo al aire. Aun así, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus iniciales en inglés), Brendan Carr, ha cuestionado si la exención debería mantenerse. El material en internet no está sujeto a la norma y el programa de Colbert publicó la entrevista en línea, donde hasta el jueves había acumulado casi 8 millones de visualizaciones en YouTube.

Colbert y Talarico han criticado a CBS por ceder ante la presión del gobierno de Trump, mientras que la cadena ha dicho que sus abogados simplemente dieron “orientación legal” al programa de Colbert. Crockett ha estado antes en el programa de Colbert y dijo que publicar la entrevista de Talarico en YouTube fue una “buena estrategia” para llamar la atención.

Crockett moviliza a sus simpatizantes

Durante su evento del jueves en Fort Worth, Crockett les dijo a sus simpatizantes: “No pueden aflojar el paso” porque la democracia en el gobierno de Trump “pende de un hilo”.

“La gente quiere saber que esto no es más de lo mismo y que ustedes van a dar la pelea porque importa”, agregó. “La gente está enojada”.

Ivon Gonzalez, una enfermera titulada de 41 años de edad que acudió al evento después de votar de manera anticipada por Crockett, dijo que se enteró de lo que pasó con Talarico y el programa de Colbert, pero no ha visto la entrevista.

“Creo que él tiene muchos seguidores y en general parece un buen tipo”, declaró. “Yo sólo quiero a alguien con más garra, con más valentía”.