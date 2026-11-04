Unos $2,000 en efectivo y dos carteras fueron robados del interior de una residencia ubicada en la urbanización El Comandante, en San Juan, en un escalamiento reportado durante la tarde de ayer, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una o varias personas lograron acceso al interior de uno de los dormitorios de la vivienda, de donde se apropiaron de una cartera de cintura color negro que contenía $1,300 en efectivo y documentos personales.

Además, sustrajeron de una gaveta otra cartera tipo wallet, en cuyo interior había $700 en efectivo.

La Policía Municipal se hizo cargo de la investigación inicial del caso.