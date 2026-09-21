Cientos de vuelos en el noreste de Estados Unidos fueron cancelados por problemas técnicos en un importante centro regional de control del tráfico aéreo, y todos los principales aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York se paralizaron durante varias horas el lunes, justo cuando numerosos líderes extranjeros volaban hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, el vuelo del presidente Donald Trump de Washington a Nueva York pudo despegar según lo previsto.

Los problemas técnicos ocurrieron en la misma instalación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en Filadelfia que provocó numerosas alteraciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en la primavera de 2025.

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Los centros regionales de control como estos tienen dos líneas que transportan datos de entrada y salida: la principal y la de respaldo. La FAA indicó que un circuito de la línea principal falló el lunes por la mañana y, cuando el sistema intentó cambiar a la de respaldo, los trabajadores descubrieron que la línea de fibra óptica había sido cortada. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que el responsable fue un equipo de construcción de Amtrak.

La interrupción afectó vuelos de Filadelfia, así como de los aeropuertos Kennedy, LaGuardia y Newark.

En las primeras horas de la tarde, algunos vuelos empezaban a reanudarse en LaGuardia, Kennedy y en Filadelfia. Sin embargo, se esperaban importantes retrasos durante el resto del día.

Algunas aerolíneas permitieron que sus clientes cambiaran de vuelo sin cobrarles cargos. La FAA recomendó a los viajeros que verifiquen el estado de sus vuelos con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo a los periodistas que la agencia trabaja para restablecer la conexión principal lo antes posible mediante la instalación de un nuevo circuito en la línea principal, al tiempo que también labora para reparar la línea de fibra óptica de respaldo. Manifestó que no se sabe cuánto tiempo tomará. Verizon informó que sus técnicos trabajan para restablecer el servicio lo antes posible.

“Esa rotura de la fibra probablemente requiera 13 horas para repararse. Es enorme”, dijo Bedford, según un video publicado en internet por un reportero de transporte de CBS. Añadió que la FAA podría instalar un nuevo circuito para que la línea principal vuelva a funcionar incluso antes de que se arregle la línea de fibra.

Se prevé que el circuito principal que falló sea reemplazado como parte de la modernización del sistema de control del tráfico aéreo del país.

También el lunes, la FAA comenzó a probar un nuevo sistema informático que utiliza IA para ayudar a pronosticar conflictos de programación y problemas meteorológicos, con el fin de ayudar a los controladores de tráfico aéreo a redirigir el tránsito. Pero ese sistema, en un inicio, se prueba solo en el área de Washington, D.C., por lo que no parece estar vinculado a las interrupciones.