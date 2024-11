Adiós Sol.

Los pueblos que están ubicados al norte del círculo ártico se despidieron del Sol ayer y no lo volverán a ver en 64 días.

En Utqiagvik (antes conocido como Barrow), un pueblo con una población de 4,927 personas, el sol estuvo en el horizonte por 31 minutos el 18 de noviembre y ya no volverá a asomarse hasta el año que viene.

“El sol se pondrá allí hoy a la 1:27 PM AKST y no saldrá de nuevo hasta el 22 de enero. ¡Aunque el sol no saldrá, no será completamente oscuro durante esos 64 días! Experimentarán el crepúsculo”, explicó la meteorologa Kaitlin Wright.

Este fenómeno se conoce como la noche polar. Durante este tiempo, el sol no sale. La noche puede durar semanas o incluso meses, dependiendo de la latitud.

Aunque el sol no sube sobre el horizonte, no es completamente oscuro todo el tiempo. Durante la noche polar, se pueden experimentar diferentes fases del crepúsculo. Estas son transiciones entre la luz y la oscuridad que ocurren cuando el sol está por debajo del horizonte pero todavía ilumina la atmósfera de manera indirecta. Hay tres tipos principales de crepúsculo; crepúsculo civil, en el que aún hay suficiente luz para ver sin necesidad de luz artificial; crepúsculo náutico, en el que aún se puede distinguir el horizonte en el mar, pero ya no es lo suficientemente brillante como para hacer actividades sin luz artificial; y crepúsculo astronómico, en este el cielo se oscurece lo suficiente para observar las estrellas, pero todavía puede haber algo de luz residual.

Según la página timeanddate.com, cuando vuelva a aparecer el sol en el cielo el 22 de enero, el día durará una hora.