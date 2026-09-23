Los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Fay en el Atlántico volvieron a organizarse y son nuevamente una depresión tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

No obstante, se espera que se mantenga bastante debilitada y que sea de corta duración.

“A las 9:00 de la tarde, el centro de la depresión tropical Fay se localizó cerca de la latitud 30.1 Norte, longitud 39.2 oeste. La depresión se está moviendo hacia el oeste a cerca de 8 mph (13 km/h) y se espera que este movimiento general continúe durante los próximos días”, indicó el NHC en el boletín corresponmiente a las 5:00 de la tarde del miércoles.

“Los vientos máximos sostenidos están cerca de 35 mph (55 km/h) conráfagas más altas. Es posible que se produzca algún fortalecimiento durante los próximos dos días, pero debe producirse un debilitamiento gradual a partir de entonces”, añade.

Anteriormente Fay llegó a tener vientos de hasta 70 mph, antes de desintegrarse por la presencia de vientos cortantes.