En noviembre de 2016, el joven estadounidense Jamal Hinton, que tenía aquel entonces 17 años, recibió un mensaje por error en su móvil. Era Wanda Dench, que pensó que invitaba a su nieto para la cena del Día de Acción de Gracias. Primero, Hinton le preguntó quién era, luego intercambiaron un par de selfies y confirmaron que no eran parientes. Sin embargo, él no desperdició la oportunidad: “¿Aun así puedo ir a cenar?”. La respuesta de Dench no pudo ser mejor: “Claro que sí. Eso es lo que hacen las abuelas… Dan de comer a todo el mundo”.

Desde entonces, cada año, Hinton, ahora con 22 años, y Dench, de 64 años, se reúnen en familia para celebrar una de las fechas más importantes del calendario de Estados Unidos. En general, él va desde la ciudad de Phoenix en Arizona hasta la ciudad vecina de Mesa, a unos 30 minutos, donde vive Dench.

“¡Estamos listos para el sexto año!”, tuiteó Hinton el domingo junto con una captura de pantalla de un mensaje de Dench invitándolo a él, a su novia Mikaela y a su familia para la cena del Día de Acción de Gracias una vez más.

Hinton también compartió una foto de él, Dench, Mikaela y el difunto esposo de Dench, Lonnie, quien murió en abril de 2020 después de una batalla contra el COVID-19.

Hablando sobre su tradición de Acción de Gracias, Hinton le dijo anteriormente a la revista People que “fue tan inesperado, pero ella fue tan dulce al respecto”.

“Fue un recordatorio de que todavía quedan algunas buenas personas en este mundo”, agregó sobre Dench. “Es una mujer muy dulce, me dijo que su marido era un veterano y que siempre invitaba a cenar a sus amigos, así que está acostumbrada a recibir a mucha gente. Acabo de recibir una vibra de ella que me hizo sentir como en casa”.

Amistad más allá de Acción de Gracias

A lo largo de los años, Hinton documenta cada reunión navideña en sus redes sociales, a menudo tomando fotos con Dench y su esposo en su casa de Arizona.

Hinton y su novia también se han reunido con los Denche fuera del Día de Acción de Gracias, incluso en 2019 cuando fueron juntos a un huerto de calabazas, según el Instagram de Hinton.

“Es una bendición tener personas tan maravillosas en nuestras vidas”, escribió Hinton sobre otra selfie de 2019 con Dench y su esposo.

En honor a Lonnie

En abril de 2020, Hinton reveló en Instagram que Dench y Lonnie habían dado positivo por COVID-19. “Me entristece anunciar que Wanda y Lonnie tienen COVID-19 y que Lonnie se encuentra actualmente en el hospital luchando contra el coronavirus y la neumonía, por favor envíeles palabras de amor y aliento”, escribió.

Solo siete días después, Hinton compartió la desgarradora noticia de que Lonnie había muerto el 5 de abril debido a complicaciones con el virus. “Wanda me dijo que todo el amor y apoyo que estaba recibiendo puso una gran sonrisa en su rostro, ¡así que les agradezco a cada uno de ustedes por eso!”, añadió en Instagram.

A pesar de la muerte de su esposo, Dench todavía celebró el Día de Acción de Gracias en su casa ese año e invitó a Hinton y Mikaela a unirse. Como en años anteriores, Dench y Hinton tomaron una foto juntos ese Día de Acción de Gracias, pero también se aseguraron de honrar a Lonnie mostrando una foto de él en la toma.

“Este Día de Acción de Gracias, junto con todos los días festivos que se avecinan, no serán los mismos que los anteriores, pero lo aprovecharemos al máximo”, escribió Hinton en una publicación de Instagram. “Descanse en paz Lonnie y todos los demás que perdimos este año, los extrañaremos mucho. Gracias por estar en nuestras vidas”.