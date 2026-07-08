El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 4.78 %, hasta 73.81 dólares el barril, después de que después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara terminado el alto el fuego con Irán.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban 3.37 dólares respecto al cierre anterior.

Temprano este miércoles, Trump aseguró que da por terminado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán al afirmar que, para él, “se ha acabado” porque ese país “es basura”.

10 Fotos La ofensiva alcanzó sistemas militares, radares, misiles y más de 60 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní.

“Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, aseguró Trump al tiempo que confirmó ataques en suelo iraní.