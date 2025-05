El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció el domingo que Walmart, el minorista más grande del país, podría trasladar algunos de los costos de los aranceles del presidente Donald Trump a sus clientes dando precios más altos.

Bessent describió su llamada con el director general de la compañía un día después de que Trump advirtió a Walmart de no aumentar los precios debido a los aranceles y prometió vigilar de cerca a la empresa.

Mientras persisten las dudas sobre el liderazgo económico de Trump, Bessent rechazó las preocupaciones sobre la inflación, aseguró que la incertidumbre causada por el mandatario era una táctica de negociación para las conversaciones comerciales y desestimó que la firma Moody’s Ratings bajara la calificación a la deuda del gobierno el viernes.

Sin embargo, Walmart no parece estar preparada para “absorber los aranceles” por completo, como Trump ha insistido que lo harán China y la empresa.

Bessent dijo que habló el sábado con el director general de Walmart, Doug McMillon, enfatizando en dos entrevistas en programas de noticias que lo que realmente importaba para los clientes de Walmart era la disminución en los precios de la gasolina. Según la American Automobile Association (AAA), la gasolina promedia aproximadamente 3.18 dólares por galón, menos que hace un año, pero también más alta en la última semana.

“Walmart absorberá algunos de los aranceles, algunos podrían trasladarse a los consumidores”, expresó Bessent en CNN. “En general, esperaría que la inflación se mantenga a raya. Pero no culpo a los consumidores por estar nerviosos después de lo que les sucedió durante años bajo Biden”, una referencia a la inflación que alcanzó un máximo de cuatro décadas en junio de 2022 con el entonces presidente Joe Biden, ya que la recuperación tras la pandemia, el gasto gubernamental y la invasión rusa de Ucrania aumentaron los costos.

Walmart no comentó sobre lo que Bessent dijo acerca de su conversación con McMillon.

Trump el sábado dijo que Walmart debería absorber los costos adicionales creados por sus aranceles.

“Walmart ganó MILES DE MILLONES DE DÓLARES el año pasado, mucho más de lo esperado. Entre Walmart y China deberían, como se dice, ‘ABSORBER LOS ARANCELES’, y no cobrar NADA a los valiosos clientes. ¡Estaré observando, y también lo harán sus clientes!’”, publicó en su sitio Truth Social.

Bessent dijo que en el reporte financiero que Walmart dio a conocer el jueves estaba obligada por ley “a dar el peor escenario posible para que no los demanden”, sugiriendo en una entrevista en NBC que los aumentos de precios no serían severos, según su opinión.

Pero los ejecutivos de Walmart dijeron la semana pasada que los precios más altos comenzaron a aparecer en sus estantes a finales de abril y se aceleraron este mes.

“Estamos programados para mantener los precios bajos, pero hay un límite a lo que podemos soportar, o cualquier minorista en ese sentido”, dijo el director financiero John David Rainey a The Associated Press el jueves.

Bessent sostuvo que la rebaja a la calificación de la deuda estadounidense era un “indicador rezagado”, ya que los mercados financieros ya habían descontado los costos de una deuda federal total de aproximadamente 36 billones de dólares. Aun así, el plan fiscal que está impulsando Trump añadiría más de aproximadamente 3.3 billones a los déficits en la próxima década, incluyendo un aumento de 600,000 millones de dólares solo en 2027, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

El secretario del Tesoro sostuvo que los déficits no serían un problema porque la economía crecería más rápido que la acumulación de deuda, reduciendo su aumento como proporción de la economía en general.

La mayoría de los análisis independientes son escépticos de las afirmaciones de la administración de que puede lograr un crecimiento promedio del 3%, ya que los recortes de impuestos de Trump en 2018 no lo lograron. Esos recortes de impuestos del primer mandato de Trump sí impulsaron el crecimiento económico antes de la pandemia, pero también aumentaron el déficit presupuestario en relación con las estimaciones previas de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En cuanto a los aranceles, la administración Trump todavía está tratando de determinar las tasas con aproximadamente 40 socios comerciales importantes antes de una fecha límite en julio. También está en las primeras etapas de una negociación de 90 días con China, después de acordar hace una semana restablecer los aranceles sobre ese país del 145% al 30% para que las conversaciones puedan proceder.

Bessent dijo que cualquier preocupación sobre los aranceles por parte de los propietarios de pequeñas empresas probablemente reflejaba la tasa más alta que se cobraba anteriormente a China. Aun así, la incertidumbre ha sido un gran obstáculo para los consumidores y las empresas que intentan hacer planes de gasto en las semanas, meses y años venideros.

“La incertidumbre estratégica es una táctica de negociación”, afirmó Bessent. “Así que si diéramos demasiada certeza a los otros países, entonces nos jugarían en las negociaciones”.

Bessent dio entrevistas en “Meet the Press” de NBC y “State of the Union” de CNN.