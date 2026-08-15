Un adolescente y cuatro adultos murieron el viernes en tiroteos que motivaron una amplia búsqueda del pistolero, cuyo cuerpo finalmente fue hallado en una zona boscosa junto a una de sus víctimas, informaron las autoridades. Una adolescente sobrevivió y se encontraba en condición estable, indicó la policía.

Chad Hickman, de 39 años, fue encontrado muerto tras una amplia búsqueda en el condado de Missaukee, informó la fuerza pública. La agencia difundió el sábado las edades y los géneros de las víctimas, pero no precisó si tenían parentesco entre sí o con el sospechoso.

La Policía Estatal de Michigan informó que los agentes respondieron el viernes por la mañana a reportes de un tiroteo en una vivienda a unos 270 kilómetros (170 millas) al noroeste de Detroit, donde encontraron los cuerpos de un adolescente de 16 años, un hombre de 45 y una mujer de 40, así como a una niña de 13 en estado crítico.

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Hickman huyó de esa escena, lo que dio lugar a una búsqueda a gran escala. La policía encontró el cuerpo de un hombre de 53 años en una segunda vivienda y, después, a una mujer de 29 años muerta junto a Hickman en el bosque. Todas las víctimas murieron por heridas de bala, indicó la policía.

“Esta situación es desgarradora para la comunidad y desafiante para los investigadores involucrados”, apuntó la teniente Ashley Miller en un comunicado el viernes. Enfatizó el sábado que la investigación continúa.

Según registros judiciales, Hickman fue condenado en 2024 por un delito menor de abuso infantil en cuarto grado. Fue sentenciado a un año de cárcel. En el mismo caso, el tribunal desestimó los cargos de agresión grave y de conducta sexual delictiva.

La gobernadora Gretchen Whitmer sostuvo el viernes que estaba monitoreando la situación. “Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y la comunidad de Missaukee”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.