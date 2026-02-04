Fort Pierce, Florida. Un hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024 fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon pronunció el destino de Ryan Routh en la misma sala de audiencias de Fort Pierce que estalló en caos en septiembre, cuando Routh intentó apuñalarse poco después de que los jurados lo declararon culpable de todos los cargos.

Los fiscales habían solicitado cadena perpetua sin libertad condicional, diciendo que Routh sigue sin arrepentirse y nunca se ha disculpado. Un abogado defensor pidió 27 años, señalando que ya está a punto de cumplir 60 años.

Routh también recibió una sentencia consecutiva de siete años por una de sus condenas por armas.

Los fiscales indicaron en un memorando de sentencia que Routh aún no ha aceptado ninguna responsabilidad y debía pasar el resto de su vida en prisión, de acuerdo con las pautas federales de sentencia. Fue condenado por intentar asesinar a un candidato presidencial, usar un arma de fuego en apoyo de un crimen, agredir a un agente federal, poseer un arma de fuego teniendo antecedentes penales y usar un arma con un número de serie alterado.

“Routh sigue sin arrepentirse de sus crímenes, nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo, y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley”, se indica en el memorando.

El abogado defensor de Routh, Martin L. Roth, solicitó una variación de las pautas de sentencia: 20 años de prisión además de una sentencia obligatoria de siete años tras las rejas por una de las condenas por armas.

“El acusado está a dos semanas de cumplir 60 años”, escribió Roth en un documento. “Un castigo justo proporcionará una sentencia lo suficientemente larga como para imponer un castigo suficiente pero no excesivo, y permitirá al acusado experimentar la libertad de nuevo en lugar de morir en prisión”.

Los fiscales señalaron que Routh pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar con un fusil a través de los arbustos cuando el entonces candidato presidencial republicano jugaba golf el 15 de septiembre de 2024 en su club en West Palm Beach.

Durante el juicio, un agente del Servicio Secreto testificó que vio a Routh antes que Trump estuviera a la vista. Routh apuntó su fusil al agente, quien abrió fuego, haciendo que Routh soltara su arma y huyera sin realizar un solo disparo.

En la moción solicitando un abogado, Routh ofreció intercambiar su vida en un canje de prisioneros con personas injustamente detenidas en otros países, y dijo que aún estaba en pie una oferta para que Trump “descargue sus frustraciones en mi cara”.

“Sólo un cuarto de pulgada más atrás y nadie tuviera que lidiar con todo este lío, pero yo siempre fallo en todo”, escribió Routh.

Cannon aprobó el verano pasado la solicitud de Routh de representarse a sí mismo en el juicio. La Corte Suprema sostiene que los acusados tienen el derecho de representarse a sí mismos en los procedimientos judiciales, siempre que puedan demostrar a un juez que son competentes para renunciar a su derecho a ser defendidos por un abogado.

Los primeros defensores públicos federales de Routh sirvieron como abogados de apoyo y estuvieron presentes durante el juicio.

Routh ya tenía múltiples condenas previas por delitos graves, incluyendo posesión de bienes robados, y una constante presencia en línea que demostraba su desdén por Trump. En un libro autoeditado, alentó a Irán a asesinarlo, y en un momento escribió que, como votante de Trump, debe asumir parte de la culpa por haberlo elegido.