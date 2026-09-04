Sentencian a hombre que mató a su novia embarazada y huyó durante cuatro años
La víctima, Dianna Brice, tenía 14 semanas de embarazo y su cuerpo fue hallado envuelto en bolsas de basura, en un lote abandonado del suroeste de la ciudad.
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Un hombre de 28 años fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a su novia embarazada de 21 años, dispararle 11 veces en la cabeza y abandonar su cuerpo en un terreno baldío de Filadelfia antes de escapar del estado.
La víctima, Dianna Brice, tenía 14 semanas de embarazo del hijo que esperaba con Justin Smith cuando desapareció el 30 de marzo de 2021. Su cuerpo fue hallado seis días después, envuelto en bolsas de basura, en un lote abandonado del suroeste de la ciudad.
Tras un juicio, el jurado declaró culpable a Smith de asesinato en primer grado por la muerte de Brice y de asesinato en tercer grado por la muerte del bebé no nacido. También fue condenado por incendio provocado, conspiración, posesión ilegal de un arma, manipulación de evidencia y abuso de un cadáver.
La sentencia, impuesta por el juez Anthony Kyriakakis, obliga al acusado a pasar el resto de su vida en prisión, además de cumplir entre 40 y 80 años adicionales por los demás delitos.
Según la Fiscalía de Filadelfia, Smith mató a Brice dentro de su automóvil y luego condujo hasta un garaje en el vecindario de Kensington, donde pidió ayuda a su amiga Tylydia Garnett para deshacerse del cuerpo.
Las autoridades presentaron videos de vigilancia que muestran a Garnett comprando gasolina y, posteriormente, a ambos cargando un objeto pesado en el maletero del vehículo. Después abandonaron el cadáver e incendiaron el automóvil con la intención de destruir las pruebas.
Los investigadores vincularon el crimen mediante registros de teléfonos celulares y evidencia balística recuperada del vehículo calcinado.
Prófugo por años
El día del asesinato, Smith huyó hacia Miami y logró evadir a las autoridades durante casi cuatro años. Finalmente fue arrestado en marzo de 2025 en Atlanta, Georgia, y extraditado a Pensilvania para enfrentar el proceso judicial.
Garnett, por su parte, se declaró culpable previamente de conspiración, manipulación de evidencia, obstrucción y abuso de un cadáver. Actualmente cumple una sentencia de libertad condicional.
Durante la audiencia de sentencia, Betty Cellini, madre de la joven, recordó que el crimen no solo le arrebató a su hija y a su nieto por nacer, sino que también dejó sin madre al hijo de cuatro años de Dianna.
La mujer agradeció a fiscales, policías e investigadores por no abandonar el caso y luchar durante años hasta lograr una condena. El fiscal de distrito Larry Krasner calificó el asesinato como un “crimen atroz” y afirmó que, aunque Smith creyó haber escapado de la justicia, ahora vivirá el resto de su vida enfrentando las consecuencias de sus actos.