Una mujer de 39 años, quien el 5 de septiembre le arrojó un plato de comida caliente al rostro de una empleada de Chipotle, en Ohio, fue sentenciada a trabajar en un restaurante de comida rápida por dos meses.

Así lo determinó el juez Timothy Gilligan, del tribunal municipal de Parma, según reportaron varios medios estadounidenses, incluyendo The Washington Post, The New York Times y CNN.

Acorde a los reportajes, la mujer, identificada como Rosemary Hayne y quien es madre de cuatro niños, estaba disgustada con su orden en el restaurante, por lo que tomó un “burrito bowl” y se lo lanzó al rostro de la empleada, identificada como Emily Russell.

PUBLICIDAD

The Washington Post detalló que Hayne primero le estaba gritando a un empleado de 17 años, por lo que Russell lo defendió. Para complacer a Hayne, Russell rehízo su orden dos veces y le incluyó extra carne y otros ingredientes. Sin embargo, Hayne no se complacía.

Por su frescura, la comida estaba a unos 200 grados Fahrenheit, dijo Russell.

Inicialmente, Hayne cumpliría 90 días en prisión, pero el juez determinó que podría reducirle su estadía tras las rejas si acordaba trabajar al menos 20 horas semanales en un restaurante de cadena rápida. También, pagará una multa de $250 y estará bajo supervisión por dos años.

“¿Quiere andar en sus zapatos por dos meses y aprender cómo tratar a los demás o quiere cumplir su tiempo de cárcel?”, le cuestionó el juez, según el reportaje de CNN.

“Me gustaría andar en sus zapatos”, respondió la mujer quien, a pesar de pedir perdón durante la vista, continuaba quejándose de la comida que se le sirvió aquel día.

De acuerdo a lo que el abogado de Hayne, Joseph O’Malley, le expresó a CNN, la mujer está desempleada. Además, aún está por encontrar el restaurante donde cumplirá su sentencia.

Russell, de 26 años y que trabajó en Chipotle por unos cuatro años, y comenzará a buscar terapias para lidiar con el trauma que sufrió por el ataque. Mientras tanto, sus amistades recaudaron fondos para ayudarla mientras busca otro empleo.

El juez, por su parte, habló con CNN y confesó que es la primera vez que emite una sentencia de esta clase.