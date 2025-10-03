El rapero Sean “Diddy” Combs fue sentenciado este viernes a 4 años y 2 meses de cárcel por un caso relacionado con trabajadoras sexuales, violencia y “freak-offs”, o maratones sexuales.

El juez declaró que se necesitaba una sentencia larga para disuadir a Combs y que no estaba convencido de que, si Combs fuera liberado, estos delitos no se repetirían.

El magnate del hip-hop de 55 años fue declarado culpable en julio de transportar personas a través de las fronteras estatales para mantener encuentros sexuales maratónicos con drogas, lo que constituye una violación de la Ley Mann. Pero el jurado lo absolvió de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, que pudieron conllevar a que cumpliera cadena perpetua.

Tras su encarcelamiento, el juez también lo condenó a otros cinco años de libertad supervisada.

Por otro lado, Combs afirmó en la vista de sentencia que el deseo de contar su historia y cambiar la vida de otros no es un esfuerzo por reducir su actual condena.

“Esta historia es real. Es trágica”, aseguró el artista. “No tengo nada más que decir”.

Este agradeció al jurado y al juez por darle la confianza para creer en él, lo que le permitió no tener que testificar. Agradeció también a los miembros del jurado por absolverlo de dos cargos que conllevan cadena perpetua. En cuanto a los demás cargos, le dijo al juez: “No tomo a la ligera mis condenas por la Ley Mann”.

“Si me dan otra oportunidad, no los defraudaré”, dijo. “Y la prueba de ello son esos hermosos niños que se levantaron y hablaron por mí”.

Luego se volvió hacia sus hijos, les dijo que los ama y le dijo al juez que nunca más pondría en peligro su oportunidad de estar con ellos.