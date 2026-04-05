Durante generaciones, los seres humanos se han preguntado: ¿Cómo sería la vida extraterrestre de otro planeta? Pero rara vez nos preguntamos lo contrario: ¿Qué pensarían de nosotros?

Es una pregunta que puede dar lugar a respuestas incómodas si eres terrícola.

“Si estuviera mirando la Tierra desde la distancia, estaría bastante decepcionado”, afirma el físico teórico Avi Loeb. “La mayor parte de nuestras inversiones se ocupan de conflictos para evitar que otros nos maten o que nosotros matemos a otros. Fíjese en la guerra de Ucrania por un poco de territorio. Eso no es señal de inteligencia”.

El debate sobre si los hombrecillos verdes o los ovnis están entre nosotros se intensificó en febrero cuando el expresidente Barack Obama, respondiendo a la pregunta de un podcaster, dijo que los extraterrestres son “reales”, pero que él “no los ha visto” y que “no los tienen en el Área 51.” El presidente Donald Trump anunció más tarde en las redes sociales que estaba dirigiendo la liberación de los archivos del gobierno debido al “tremendo interés.”

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El interés por los ovnis también aumenta cuando Estados Unidos vuelve a la Luna con el lanzamiento el miércoles de la misión Artemis II de la NASA. Los cuatro astronautas a bordo volarán alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.

En un mundo desgarrado por la guerra, los disturbios civiles, el cambio climático y la división, es fácil preguntarse qué pensarán de nosotros y de nuestras luchas los recién llegados al planeta Tierra. En cualquier caso, más de la mayoría de los estadounidenses se hacen eco del eslogan de “Expediente X”: “La verdad está ahí fuera”.

Una encuesta realizada en 2021 por el Pew Research Center mostró que cerca de dos tercios de los estadounidenses dijeron que su mejor conjetura es que existe vida inteligente en otros planetas. Alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses dijeron que los ovnis reportados por personas en el ejército son “definitivamente” o “probablemente” evidencia de vida inteligente fuera de la Tierra.

“No queremos pensar que éste sea el único lugar de este universo extraordinario e incomprensiblemente grande donde han surgido la vida y la inteligencia e incluso la tecnología”, afirma Bill Diamond, presidente y director ejecutivo del Instituto SETI de Mountain View (California).

“En cierto modo dice de los humanos: ‘No queremos estar solos’”.

Algo hay ahí arriba. ¿Pero qué?

Los estadounidenses se han sentido fascinados por la idea de vida fuera de este planeta tras la recuperación de restos en 1947 cerca de Roswell, Nuevo México. En un principio, los militares afirmaron que se trataba de un disco volador, pero luego cambiaron de opinión y dijeron que era un globo meteorológico.

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Hollywood corrió con ello. Los platillos volantes, los hombrecillos verdes y, finalmente, los alienígenas humanoides grises pasaron a formar parte de la cultura popular. El 5 de abril incluso se celebra anualmente en la emblemática franquicia “Star Trek” como “Día del Primer Contacto” para conmemorar la fecha de 2063 en que la humanidad, en el canon de “Trek”, entró en contacto por primera vez con los vulcanos.

Gran parte de la cultura popular sugiere que los alienígenas podrían ser agresivos. Priscilla Wald, profesora de ciencia ficción en la Universidad de Duke, tiene una teoría de por qué.

“Me parece que es un reflejo de lo que somos, que estamos proyectando en los alienígenas la forma en que nos tratamos unos a otros”, dice Wald. “Así que los alienígenas vienen, quieren conquistarnos, son violentos. ¿A quién suena eso? A nosotros”.

En 2024, el Pentágono dio a conocer cientos de informes sobre fenómenos aéreos no identificados e inexplicables. Sin embargo, ese examen no dio indicios de que su origen fuera extraterrestre.

En dos ocasiones distintas, Debbie Dmytro vio cosas en el cielo sobre el sur del condado de Oakland, en Michigan. El objeto verdoso que Dmytro dice haber visto el 1 de marzo en el cielo de Royal Oak, Michigan, no parecía ni un avión ni un helicóptero. Dmytro, una profesional de la medicina de 56 años, reconoce que podría haber sido algún tipo de dron comercial o de reparto.

Lo que vio en 2023 en la misma zona general al norte de Detroit no se explica tan fácilmente.

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“Cuatro luces amarillas, luces doradas amarillentas y todas volaban muy, muy bajo”, recuerda Dmytro. Dice que las luces estaban a unos 100 pies (30 metros) de altura en su punto más cercano.

“Nunca había visto nada tan bajo, sin ruido y volando con total uniformidad”, afirma. “¿Es algo hecho por el hombre? ¿Es algo que no está hecho por el hombre? ¿Quién sabe?”

¿Quién lo sabe? El término OVNI, que designa los objetos voladores no identificados, ha dado paso en los últimos años a los FANI, fenómenos aéreos no identificados o fenómenos anómalos no identificados.

“Absolutamente, existen cosas” como los FANI y los ovnis, afirma Diamond, cuyo SETI -Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre- pretende explorar, buscar y comprender la naturaleza de la vida y la inteligencia en el universo.

“La gente observa cosas en el cielo que no puede identificar o reconocer inmediatamente ni como ingeniería humana, como aviones o drones o helicópteros, ni como animales, como pájaros, y por tanto no sabe lo que son”, afirma Diamond.

Hora de la verdad

Como tantos otros, Dmytro quiere saber lo que sabe el gobierno. “Creo que hay más información ahí fuera. Estoy abierto a aprender más”, dice. “Tengo la mente abierta. Siempre se trata de pruebas científicas”.

El contralmirante retirado Timothy Gallaudet afirma que las pruebas demuestran claramente que hay UAP surcando el espacio aéreo y los océanos.

“La inteligencia no humana que los maneja o controla es absolutamente real”, afirma Gallaudet. “Hemos recuperado naves estrelladas. No sabemos si son de origen extraterrestre”.

Gallaudet trabajó como administrador en funciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Participó en una audiencia en el Congreso en 2024 sobre la divulgación de las PAU y afirma que la divulgación de los archivos gubernamentales prometida por Trump es algo que interesa a la gente. Solo espera que el presidente cumpla lo prometido.

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Hay miles de millones de galaxias en el universo y cada una de ellas tiene miles de millones de estrellas, por lo que la probabilidad de que la vida se haya desarrollado en otro lugar es bastante alta, según Edwin Bergin, profesor de Astronomía de la Universidad de Michigan, que imparte clases sobre la búsqueda de vida en otros lugares. Cree que si seres inteligentes recorrieran grandes distancias para llegar a la Tierra, se darían a conocer, a pesar de la afición de la humanidad a crear el caos.

“Pensaría que nos mirarían como si estuviéramos locos... pero saldrían”, dice. “Si no, ¿para qué vienes aquí si no vas a sentarte a observar?”.

Loeb, director del Instituto de Teoría y Computación de Harvard y jefe del Proyecto Galileo de la universidad para la Búsqueda Científica Sistemática de Pruebas de Artefactos Tecnológicos Extraterrestres, cree en la probable existencia de extraterrestres.

“Puede que se rían de nosotros”, dice. “Puede que nos estén observando... para asegurarse de que no nos convertiremos en depredadores, de que no les resultaremos peligrosos”.

En interés de la seguridad nacional

Según Diamond, gran parte del secretismo gubernamental en torno a los ovnis y los FANI está ligado a cuestiones de seguridad nacional.

“Disponemos de tecnologías muy avanzadas, por satélite y terrestres, destinadas principalmente a la seguridad nacional y la defensa, que apuntan al cielo o a bordo de aviones”, explica Diamond. “A veces capturan objetos. La tecnología que hay detrás es sensible y está protegida”.

Según Gallaudet, que pasó 32 años en la Marina y vio vídeos clasificados de los UAP, los datos gubernamentales, incluido el “tesoro” de vídeos de los UAP que posee la Marina, deberían compartirse con los científicos para investigar y comprender mejor las características de los objetos.

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“Cuando vemos que estas cosas están a punto de colisionar con nuestras aeronaves en nuestro espacio aéreo, la preocupación es real”, afirma. “Simplemente no estamos seguros de lo que son y de lo que pretenden hacer con su interacción con la humanidad. Podría ser una amenaza para la seguridad nacional, o no”.

“¿Cuándo ha sido la ignorancia una buena estrategia nacional?”. pregunta Gallaudet. “Tanto si da miedo como si es perjudicial o no, o una mezcla, creo que buscar la verdad es lo mejor para nosotros”.

Mientras tanto, Diamond no cree que ningún “verdadero encuentro alienígena pueda mantenerse en secreto”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.