La onda tropical que se encuentra en el centro del océano Atlántico continúa dando señales de desarrollo ciclónico, informó la tarde del lunes el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés).

Ahora tiene un 90% de posibilidad de convertirse en una depresión o una tormenta en siete días. El porciento en 48 horas está en 50.

"Una amplia área de baja presión se ha formado aproximadamente a mitad de camino entre las Islas de Barlovento y la costa de África occidental. Este sistema se ha vuelto mejor organizado desde ayer y se espera que se mueva a través de un entorno favorable para un mayor desarrollo", explicó el NHC en su perspectiva del trópico de las 2:00 de la tarde.

“Una depresión tropical o tormenta tropical es probable que se forme para mediados a última parte de esta semana a medida que el sistema se mueve al oeste-noroeste a 10 a 15 mph sobre el Atlántico tropical central”, añade.

La onda ha sido designada como el Invest92L.