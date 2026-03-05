El ex presidente Barack Obama está promoviendo un esfuerzo demócrata para rediseñar las líneas del Congreso en Virginia, el último frente en una batalla nacional de redistribución de distritos de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año.

El anuncio del jueves se produce un día después de que el Tribunal Supremo del estado permitiera que la cuestión de la redistribución de distritos se sometiera a los votantes para las elecciones del 21 de abril. La votación anticipada comienza el viernes.

Es la segunda vez que Obama ha aceptado apoyar una iniciativa demócrata que pide a los votantes que dejen de lado temporalmente un proceso independiente de redistribución de distritos en favor de mapas partidistas como forma de contrarrestar la presión del presidente Donald Trump a favor de la manipulación del Congreso en los estados controlados por los republicanos. Los votantes de California aprobaron una medida similar el otoño pasado como contrapunto a la inusual redistribución de distritos a mitad de ciclo que los republicanos iniciaron en Texas.

En un vídeo compartido con The Associated Press antes de su publicación, Obama pide a los virginianos que apoyen el referéndum electoral sobre los mapas redibujados. Dice que así se asegurarán de que “su poder de voto no se vea mermado por lo que los republicanos están haciendo en otros estados”.

“Esta enmienda os da el poder de nivelar el terreno de juego en las elecciones de mitad de legislatura de este otoño”, dice Obama en el vídeo, publicado por Virginians for Fair Elections. “Y los votantes tendrán la última palabra sobre cómo serán los mapas”.

En febrero, los demócratas de Virginia dieron a conocer un nuevo mapa del Congreso con el objetivo de otorgar a su partido cuatro escaños más. La legislatura demócrata aprobó el mapa propuesto y la gobernadora demócrata Abigail Spanberger firmó el documento para convertirlo en ley.

El mapa sólo entrará en vigor si lo respaldan los votantes y el Tribunal Supremo del Estado.

Además, señala Obama, se trata de una construcción temporal, como lo fue la medida presentada a los votantes de California. Después del próximo censo en 2030, señala, “Virginia volverá a un sistema que permite a una comisión bipartidista de redistribución de distritos redibujar los mapas”.

Siguen los desafíos judiciales

La situación en Virginia ha evolucionado rápidamente, y no hay garantías de que el nuevo mapa entre en vigor este año, aunque lo aprueben los votantes.

La sentencia del miércoles del Tribunal Supremo de Virginia es la segunda vez que decide que el nuevo mapa puede someterse a los votantes mientras los jueces examinan las impugnaciones legales. El Tribunal aún no se ha pronunciado sobre la legalidad del plan de redistribución de distritos de mediados de la década ni sobre el referéndum electoral, lo que indica que la votación de abril podría ser en vano si se confirma una sentencia de primera instancia que bloquea la iniciativa.

Los legisladores demócratas de Virginia han tratado de presentar su plan de redistribución de distritos como una respuesta a la presión de Trump para que los estados republicanos redibujen sus mapas en un intento de mantener la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Los republicanos lo describen como una forma de que los liberales del norte de Virginia se apoderen de los distritos del Congreso en el resto del estado.

Virginia está representada actualmente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por seis demócratas y cinco republicanos que se presentaron en distritos impuestos por un tribunal después de que una comisión legislativa bipartidista no lograra acordar un mapa tras el censo de 2020.

Obama ha hecho de la redistribución de distritos una prioridad

La redistribución de distritos se ha convertido en un tema emblemático para Obama.

Ha llamado la atención sobre el tema desde que dejó el cargo en 2017 y ha ayudado a recaudar dinero para el Comité Nacional Demócrata de Redistribución de Distritos y sus afiliados, uno de los cuales ha presentado y apoyado litigios en varios estados sobre distritos trazados por el Partido Republicano. Ese grupo está dirigido por Eric Holder, que fue fiscal general de Obama.

Obama fue un firme partidario de la medida demócrata de redistribución de distritos votada el año pasado en California y apareció en anuncios de apoyo a la Proposición 50, que el Tribunal Supremo de EE.UU. ratificó el mes pasado.

En un discurso pronunciado entonces en un acto de recaudación de fondos del NDRC, Obama dijo que el gerrymandering partidista no era su “preferencia”. Pero, añadió, si los demócratas “no responden eficazmente, entonces esta Casa Blanca y los gobiernos estatales controlados por los republicanos en todo el país, no se detendrán, porque no parecen creer en esta idea de una democracia inclusiva y expansiva”.

