Los equipos continuaron desesperadamente extrayendo grandes cantidades de agua en un esfuerzo por localizar a un trabajador atrapado en una mina de carbón inundada en West Virginia, mientras las labores entraban en su quinto día el miércoles.

El gobernador Patrick Morrisey declaró que los esfuerzos de los equipos, a unos 1.2 kilómetros dentro de la mina Rolling Thunder, seguían siendo una operación de rescate. Las máquinas bombeaban agua a un ritmo de 22,712 litros por minuto, lo que equivale a llenar una piscina olímpica en menos de dos horas.

“Creo que se está haciendo todo lo imaginable”, afirmó Morrisey. “Aquí nadie se rinde”.

Un equipo minero se topó el sábado con una bolsa de agua de origen desconocido a unos 1.2 kilómetros dentro de la mina, cerca de Belva, a unos 80 kilómetros al este de Charleston, la capital del estado. La mina se inundó después de que un antiguo muro de contención se viera comprometido, y varias agencias estatales participaron en la respuesta, explicó Morrisey. Tras reportarse el accidente, se confirmó el paradero de otros mineros.

Morrisey declaró no tener un estimado del número de cuadrillas que participaban en las labores de rescate dentro de la mina, pero añadió: “Obviamente, hay mucha maquinaria extrayendo el agua”.

“Se ha drenado mucha agua, pero aún queda una cantidad enorme por drenar”, afirmó.

Además, se han perforado pozos en la mina y se han desplegado equipos de buceo en el lugar, informó el gobernador. La Comisión Nacional de Rescate en Cuevas proporcionó teléfonos militares excedentes conectados por cable con gran alcance para facilitar la comunicación subterránea.

Rolling Thunder es una de las once minas subterráneas operadas en West Virginia por Alpha Metallurgical Resources Inc., con sede en Tennessee. La compañía también opera cuatro minas a cielo abierto en el estado, así como tres minas subterráneas y una a cielo abierto en Virginia.

Morrisey indicó que la mina abandonada junto a Rolling Thunder estuvo en explotación durante las décadas de 1930 y 1940. Un informe elaborado en febrero para Alpha por la consultora de ingeniería Marshall Miller & Associates indicó que la zona había sido ampliamente explorada por los anteriores propietarios de la mina, generando una cantidad significativa de datos históricos que Alpha examinó para evaluar su potencial de producción de carbón.

El mismo informe señala que la veta de carbón Rolling Thunder discurre a lo largo y por debajo de la cuenca del arroyo TwentyMile, pero afirma que no existen preocupaciones hidrológicas significativas respecto a la extracción de más carbón en la propiedad, que ha sido objeto de una extensa actividad minera.

La región es conocida tanto por sus vetas de carbón como por su oferta turística. El cercano río Gauley es popular por su temporada de rafting en otoño, y el pintoresco Parque Nacional New River Gorge, al sur, es el parque nacional más nuevo del país.

El negocio más cercano a la mina en esta zona rural y escasamente poblada es una tienda de conveniencia a unos 15 minutos del camino sinuoso que conduce a la mina. Dos negocios a unos 30 minutos de distancia han proporcionado alimentos a los equipos de rescate, y el comisionado del condado de Nicholas, Garrett Cole, declaró que la empresa minera también proporcionó un camión de comida. “Los mineros son parte de la familia”, dijo Morrisey. “Han contribuido enormemente a West Virginia. Son parte esencial de nuestro estado. En tiempos difíciles, la gente se pone a la altura de las circunstancias. Creo que eso es lo que está sucediendo aquí”.

Cole recordó a los preocupados residentes un accidente ocurrido en 1968 en el mismo condado, donde mineros que trabajaban para Gauley Coal and Coke en Hominy Falls excavaron accidentalmente un túnel hacia una mina abandonada cercana, sin cartografiar, inundando su mina. Cuatro hombres fallecieron, pero 15 mineros fueron rescatados tras cinco días y otros seis, que se encontraban más adentro de la mina, fueron rescatados después de 10 días.

En 2002, en el suroeste de Pensilvania, nueve mineros fueron rescatados tras pasar más de tres días atrapados en la mina inundada de Quecreek.

“¡Los milagros existen! ¡Tengan fe!”, escribió Cole en Facebook.

Cuatro de las seis muertes reportadas en minas de carbón de Estados Unidos este año ocurrieron en West Virginia. Una de ellas tuvo lugar en la mina Black Eagle de Alpha Metallurgical, en el cercano condado de Raleigh, en febrero. Un contratista murió al caerle encima un trozo de una veta de carbón, según la Administración de Seguridad y Salud Minera de Estados Unidos.