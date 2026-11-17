Un día después de que se registraran problemas tecnológicos que afectaron a instituciones bancarias como Chase Bank y Bank of America, miles de usuarios reportaron este martes dificultades para acceder a varios servicios de Apple, entre ellos su plataforma de pagos electrónicos Apple Pay.

Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, los reportes de fallas incluyen servicios como iCloud, App Store, Apple Pay y el soporte técnico de Apple.

Apple Pay permite a los usuarios realizar pagos electrónicos en establecimientos como supermercados, restaurantes y otros comercios.

Los reportes de problemas con Apple Pay comenzaron a aumentar alrededor de las 11:40 a.m., hora del este de Estados Unidos, mientras que las notificaciones de fallas en iCloud se incrementaron poco antes del mediodía. No obstante, Downdetector advierte que los reportes recopilados en su plataforma no necesariamente reflejan la totalidad de los usuarios afectados.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hackers atacan casi 200 páginas reconocidas para intentar robar datos bancarios

13 Fotos Casi 200 sitios web fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple.

Además, el portal especializado 9to5Mac informó que algunos usuarios experimentaron dificultades para iniciar sesión en sus cuentas de iCloud, descargar aplicaciones desde la App Store y activar nuevos dispositivos. También se reportaron inconvenientes con Apple Music y App Store Connect, una plataforma utilizada por desarrolladores.

Por su parte, Apple confirmó a través de su portal oficial sobre el estado de sus sistemas que algunos de sus servicios experimentaron interrupciones este martes, entre ellos iCloud, App Store, Apple Music y AppleCare. Sin embargo, la compañía no precisó las causas de las fallas.

Hoy también se reportó un ciberataque dirigido a unas 178 páginas web, entre ellas las de BBC, IKEA, Air France y HSBC en Emiratos Árabes Unidos. Según informó el medio especializado Cyber News, los piratas informáticos infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en la plataforma digital Optimizely, con el objetivo de robar información de tarjetas de crédito y criptomonedas de los usuarios, así como introducir código malicioso en dispositivos Apple.