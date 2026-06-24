Un sismo con una magnitud preliminar de 5.6 sacudió una zona remota del norte de California la mañana del miércoles, y no hubo informes inmediatos de daños importantes o heridos.

El epicentro se ubicó a unos 225 kilómetros (140 millas) al noreste de San Francisco, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo inicial tuvo su centro tierra adentro, a unos 80 kilómetros (50 millas) al este de Fort Bragg, y el USGS indicó que tuvo una profundidad de 8 kilómetros (5 millas).

Una réplica de magnitud 2.5 se registró cerca del epicentro unos minutos después.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.