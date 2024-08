El sobrino del expresidente Donald Trump, Fred Trump III, aseguró que el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano presenta signos que corresponden con el historial familiar de demencia, según reseñó The Independent.

Las expresiones del sobrino del expresidente se produjeron en The Dean Obeidallah Show el viernes pasado. Trump III dijo que las señales de advertencia son evidentes y aseguró que su famoso tío vomita “locuras” y no se ciñe al guión durante sus apariciones de campaña. El sobrino del magnate inmobiliario sostuvo que no es el primer miembro de su familia que atraviesa por esa situación. “Sé lo que vi en mi abuelo. Sé lo que vi en la hermana mayor de Donald, mi tía Maryanne”, dijo en el programa de entrevistas y análisis político, moderado por el periodista y abogado de origen italo-palestino, que se transmite por la plataforma de streaming SiriusXM.

PUBLICIDAD

“Simplemente, conozco las señales de advertencia de mis dos abuelos», añadió. “El primo de Donald, John Walters tenía demencia. Es cosa de familia. No estoy contento con ello”.

El hijo mayor del fenecido Fred Trump Jr. y la psicóloga y escritora Mary Trump es un crítico declarado de su tío y ha manifestado su respaldo a Kamala Harris para la Casa Blanca. El hijo de Trump III, William, padece de un raro trastorno convulsivo que le ha provocado diversidad funcional. Fred describió como un shock la visión de su tío, Donald Trump sobre las personas con diversidad funcional. En su libro, ‘All in the Family: The Trumps and How We Got This Way’, publicado recientemente, reveló que su tío piensa que las personas con discapacidad estarían mejor muertas, en lugar de causar gastos a sus cuidadores.

El tema de la edad y la capacidad mental fue uno central al inicio de la campaña cuando el contrincante de Trump era el actual presidente, Joe Biden, quien se vio bajo fuego por parte de su propio partido tras su desastrosa participación en el primer debate presidencial, algo que eventualmente lo llevó a renunciar a la carrera por la reelección.