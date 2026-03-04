West Des Moines, Iowa. El sargento Declan Coady había estado enviando a su familia actualizaciones desde Kuwait cada hora o dos después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán, haciéndoles saber que estaba bien, incluso cuando Irán lanzó ataques de represalia contra Israel y los estados árabes del Golfo que albergan fuerzas armadas estadounidenses.

Cuando el domingo no respondió a los mensajes, “la mayoría de nosotros empezamos a preguntarnos”, dijo el padre de Coady, Andrew, a The Associated Press. “Tu instinto empieza a tener un presentimiento”.

Keira Coady sostiene una foto de su hermano, el sargento Declan Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa, afuera de su casa, el martes 3 de marzo de 2026, en West Des Moines, Iowa. ( The Associated Press )

Un ataque con un avión no tripulado contra un centro de mando en Kuwait mató a Coady, de 20 años y natural de West Des Moines (Iowa), y a otros cinco miembros de la Reserva del Ejército de Estados Unidos que trabajaban en logística y mantenían a las tropas abastecidas de alimentos y equipos.

Entre los cuatro soldados identificados el martes por el Pentágono figuran también la sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años y natural de White Bear Lake (Minnesota); el capitán Cody Khork, de 35 años y natural de Winter Haven (Florida); y el sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años y natural de Bellevue (Nebraska). Dos soldados aún no han sido identificados públicamente.

“Tristemente, es probable que haya más, antes de que termine. Así son las cosas”, dijo el presidente Donald Trump sobre las muertes.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que los militares “se aseguraron de que se estableciera la máxima defensa posible y la máxima protección de la fuerza posible antes de que pasáramos a la ofensiva”, dijo el miércoles. “Los términos de esta guerra los estableceremos nosotros a cada paso”.

Una madre de dos hijos a la que le encantaba la jardinería

La sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años y natural de White Bear Lake (Minnesota). ( The Associated Press )

Amor estaba a pocos días de volver a casa con su marido y sus dos hijos.

“Ya casi estaba en casa”, dijo su marido, Joey Amor, desde su casa el martes. “Uno no va a Kuwait pensando que va a pasar algo, y que ella sea una de las primeras... duele”.

Amor era una ávida jardinera que disfrutaba haciendo salsa de los pimientos y tomates de su huerto con su hijo, estudiante de último curso de secundaria. También le gustaba patinar y montar en bicicleta con su hija de cuarto curso.

Una semana antes del ataque con drones, Amor fue trasladada fuera de la base a un edificio tipo contenedor de transporte que carecía de defensas, dijo su marido.

“Se dispersaban porque temían que la base en la que estaban fuera atacada y pensaban que era más seguro en grupos más pequeños en lugares separados”, dijo.

Dijo que ella trabajaba turnos largos y que habló con ella por última vez unas dos horas antes de que la mataran. Dijo que ella le había dicho que se había tropezado y caído y que habían estado bromeando entre ellos al respecto. Los mensajes divertidos cesaron abruptamente.

“Ella nunca respondió por la mañana”, dijo.

Uno de los más jóvenes de su clase

El sargento Declan Coady, de 20 años y natural de West Des Moines (Iowa). ( The Associated Press )

Coady había comunicado recientemente a su padre que le habían recomendado para un ascenso de especialista a sargento, rango que recibió a título póstumo.

Era uno de los más jóvenes de su clase, formada para solucionar problemas de los sistemas informáticos militares, pero parecía impresionar a sus instructores, dijo el martes Andrew Coady.

Andrew Coady y su hija Keira hablan sobre su hijo, el sargento Declan Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa, afuera de su casa, el martes 3 de marzo de 2026, en West Des Moines, Iowa. ( The Associated Press )

“Entrenaba duro, trabajaba duro, su forma física era importante para él. Le encantaba ser soldado”, dijo Coady. “También era una de las personas más amables que jamás conocerías, y haría cualquier cosa y todo por cualquiera”.

Coady procedía de una familia muy unida y siempre estaba llamando, aunque sólo fuera unos minutos. Coady estudiaba ciberseguridad en la Universidad Drake de Des Moines, y tomaba clases en línea mientras estaba en Kuwait. Quería ser oficial.

Keira Coady habla sobre su hermano, el sargento Declan Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa, afuera de su casa, el martes 3 de marzo de 2026, en West Des Moines, Iowa. ( The Associated Press )

“Todavía no creo del todo que sea real”, dijo su hermana Keira Coady. “Solo recuerdo todas nuestras conversaciones sobre lo que iba a hacer cuando volviera.

Una llamada a servir a su país

El capitán Cody Khork, de 35 años y natural de Winter Haven (Florida). ( The Associated Press )

Khork era muy patriota y desde muy joven se sintió atraído por servir a Estados Unidos, según declaró su familia en un comunicado el martes.

Se alistó en la Reserva del Ejército y se incorporó al programa ROTC del Florida Southern College.

“Ese compromiso ayudó a dar forma al curso de su vida y reflejó el profundo sentido del deber que siempre estuvo en el núcleo de su persona”, dijeron en un comunicado su madre, Donna Burhans; su padre, James Khork; y su madrastra, Stacey Khork.

A Khork también le gustaba la historia y era licenciado en Ciencias Políticas.

Su familia lo describió como “el alma de la fiesta, conocido por su espíritu contagioso, su corazón generoso y su profunda preocupación por quienes sirvieron a su lado y por todos los que tuvieron la bendición de conocerle”.

Uno de los amigos de Khork, Abbas Jaffer, publicó en Facebook el lunes que había perdido a la mejor persona que había conocido.

“Mi mejor amigo, padrino y hermano dio su vida defendiendo a nuestro país en el extranjero”, declaró Jaffer. Khork y Jaffer eran amigos desde hacía más de 16 años.

Un padre y esposo cariñoso

This image provided by the U.S. Army shows Sgt. 1st Class Noah Tietjens, 42, of Bellevue, Neb., in this May 16, 2025, photo. (Sgt. Brent Newton/U.S. Army via AP) ( The Associated Press )

Tietjens vivía con su familia en el parque de casas móviles Washington Terrace, en Bellevue, Nebraska, suburbio de Omaha. Estaba casado y tenía un hijo, según una página de Facebook.

Tietjens obtuvo el cinturón negro en Combativas Filipinas y Taekwondo y fue “un instructor que dedicó su tiempo, disciplina y liderazgo a los demás”, dijo la Alianza Filipina de Artes Marciales en un post de Facebook.

Sobre el tapete y como soldado, “portaba los mismos valores: honor, disciplina, servicio y compromiso con los demás”, afirmó la organización.

El Gobernador de Nebraska, Pillen, rindió homenaje a la familia el martes.

“Noah dio un paso al frente para servir y defender al pueblo estadounidense de enemigos extranjeros en todo el mundo, un sacrificio que nunca debemos olvidar”, escribió.

“Llevamos a la familia Tietjens en el corazón en estos momentos increíblemente difíciles y les tendremos presentes en nuestras oraciones”, declaró.

