Más de 12,000 miembros del servicio militar estadounidense que rechazan la vacuna contra el COVID-19 buscan exenciones religiosas y, hasta ahora, no han tenido éxito.

Y es esa falta total de aprobaciones está creando nuevas tensiones dentro del ejército.

Los servicios, que tratan urgentemente de mantener bajo control la pandemia de coronavirus mediante la vacunación de las tropas, ahora están asediados con solicitudes de exención que es poco probable que aprueben. Mientras tanto, las tropas- que alegan razones religiosas para evitar las inoculaciones- están perplejas porque, en teoría, las exenciones están disponibles, pero parecen imposibles de obtener.

Atrapados en el medio están los capellanes, quienes deben equilibrar el deseo de ofrecer atención y guía compasiva al personal con la necesidad de explicar un proceso complicado que bien puede ser inútil. También deben evaluar las solicitudes de quienes pueden estar usando la religión como excusa para evitar una vacuna que, si bien se le atribuye la prevención de muertes innecesarias, se ha vuelto políticamente cargada.

PUBLICIDAD

“Muchos de ellos vienen pensando que yo tomo la decisión, y si ellos hacen este caso, es un trato hecho”, dijo el Mayor A’Shellarien Lang, capellán del Ejército de la Guardia Nacional. “Yo no tomo la decisión. Entonces, cuando lo descubren, es una especie de cambio de juego en el sentido de que saben que el proceso debe continuar “.

La obtención de una exención religiosa tiene sus raíces en un proceso anterior a la pandemia y se ha utilizado para decisiones tales como si las tropas en servicio pueden usar gorro o barba por razones religiosas.

Además de las discusiones con los capellanes para determinar si tienen una “creencia sincera”, las tropas deben reunirse con los comandantes y el personal médico. La decisión final se toma en un nivel superior en la cadena de mando y también se basa en si la exención de la vacuna de la persona representará un riesgo para el cumplimiento de la misión, la cohesión de la unidad, la salud y la seguridad de la fuerza y la preparación militar.

Incluso en el pasado, pocas tropas han superado esos obstáculos para obtener exenciones religiosas. Y debido a que la pandemia puede afectar directamente la salud y la preparación de la fuerza, el listón es aún más alto, por lo que los líderes militares no se sorprenden por la falta de exenciones aprobadas.

Pero, para las tropas y los capellanes, ha sido un poco abrumador.

“Solo han sido muchas entrevistas, muchos memorandos”, dijo Lang. “Encuentro que mis colegas están estresados solo por la logística de hacer el memorando y tener que asegurarse de que estén al día con el proceso. Es como fuego rápido “.

PUBLICIDAD

Los funcionarios de la Fuerza Aérea inicialmente dijeron que las solicitudes de exención religiosa serían respondidas en 30 días. Pero han recibido más de 4,700 solicitudes, mucho más que los otros servicios militares, y la logística del prolongado proceso de revisión ha dificultado el cumplimiento de ese cronograma. La Marina ha recibido alrededor de 2,700 solicitudes de exención religiosa, la Infantería de Marina tiene 3,100 y el Ejército alrededor de 1,700. Algunas que fueron rechazadas han sido apeladas, pero hay pocos datos al respecto.

“No esperábamos el aumento de solicitudes”, dijo el coronel de la Fuerza Aérea Paul Sutter, capellán jefe de asuntos religiosos en la Fuerza Espacial, que está incluida en la Fuerza Aérea.

Una reservista de la Fuerza Aérea que solicitó una exención religiosa dijo que no tiene conocimiento de ninguna aprobada hasta ahora y no es optimista. La reservista, que pidió que se ocultara su nombre por razones de privacidad, dijo que su capellán fue muy sencillo, explicó el proceso y señaló la falta de aprobaciones.

Aun así, dijo, cree que “Dios tiene un plan para mi vida”.

Sutter y el coronel Larry Bazer, subdirector de la oficina conjunta de capellanes de la Guardia Nacional, dijeron que les dicen a sus capellanes que sean imparciales al hablar con los miembros del servicio y que sigan el proceso.

“Conoce al miembro donde están. Permítales articular quiénes son, cómo creen y cómo viven esa fe “, dijo Sutter que aconseja a los capellanes.” Solo buscamos la articulación de sus creencias profundamente arraigadas. Buscas coherencia en cómo se adhieren a esas creencias “.

PUBLICIDAD

Lang, quien ha realizado más de 50 entrevistas, dijo que una pregunta clave que hace es qué planean hacer los miembros del servicio si se rechaza su solicitud, una posibilidad que algunos no esperan.

Dijo que algunos soldados creen que Dios no los quiere vacunados y están desgarrados por lo que ven como una contradicción si Dios de alguna manera no se asegura de que obtengan la exención.

“Si en su corazón y en su mente dicen que esta es la voluntad de Dios para mi vida y si la respuesta es no, romperá esa fe porque no hay equilibrio. No hay lugar para que Dios diga que no”, dijo. “Cuando creo el espacio para decir qué pasa si Dios dice que no, eso abre otro nivel completo de conversación de fe”.

El reservista de la Fuerza Aérea que habló bajo condición de anonimato dijo que fue criada como cristiana y está dispuesta a retirarse si no se le concede su solicitud, aunque eso significaría renunciar a su G.I. Factura los beneficios de matrícula que recibiría si se quedara un año o más.

“Tendré que renunciar a eso”, dijo la madre de tres hijos, incluido un recién nacido. Vale la pena renunciar al beneficio de matrícula, que podría transferir a sus hijos, dijo. “No tengo ninguna duda de que Dios me proveerá”.

La reservista, cuyo esposo está en el Ejército y está vacunado, estaba embarazada cuando salió la vacuna y estaba preocupada por una posible reacción. Los funcionarios de salud han afirmado que es seguro para las mujeres embarazadas, pero en algunos casos el ejército ha otorgado exenciones temporales a las mujeres. La reservista dijo que su oposición está arraigada en su fe, incluida la preocupación de que algunas vacunas se probaron en líneas celulares fetales desarrolladas durante décadas. Las vacunas no contienen material fetal.

PUBLICIDAD

El Vaticano ha considerado “moralmente aceptable” que los católicos reciban la inyección y otras religiones cristianas han hecho lo mismo. Pero, algunos líderes religiosos han ofrecido plantillas de cartas de exención y han expresado su apoyo para evitar la vacuna.

Los servicios, en muchos casos, proporcionaron a los capellanes preguntas de entrevista tales como si el “patrón de conducta” del miembro del servicio es consistente, si el miembro cumple rutinariamente con las prácticas religiosas y si el miembro participa en actividades “asociadas con la creencia”.

Los capellanes también toman en cuenta si los miembros del servicio recibieron previamente adaptaciones religiosas.

“Realmente no profundizo en cuánto tiempo han estado en la iglesia y todo ese tipo de cosas porque realmente se trata de su realidad actual de lo que realmente creen”, dijo Lang. “Y en ese momento, supongamos que es una decisión política, pero lo envuelven en religiosidad, eso sigue siendo lo que creen en ese momento “.

Los capellanes dijeron que las entrevistas han tenido el beneficio adicional de hacer que las tropas sean más conscientes de que hay personal religioso disponible y que las reuniones están provocando conversaciones más largas sobre otros temas.

“Realmente ha sido un puente hacia un ministerio más grande”, dijo Lang.

Los capellanes también se están acercando unos a otros en busca de apoyo. Los últimos dos años han sido un desafío para ellos, ya que trabajaron con tropas que enfrentan una amplia gama de luchas, desde pérdidas de COVID-19, presiones laborales, disturbios raciales y protestas y despliegues.

“Realmente ha sido un gran estrés para nuestro cuerpo de capellanes, solo estar allí como su capellán”, dijo Bazer, un rabino. “En general, la gente es buena, pero la gente está cansada. Creo que nuestra fe nos da esa fuerza extra para seguir adelante, es ese impulso espiritual de adrenalina”.