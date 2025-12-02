“Solo quiero de vuelta a mi bebé”. Así reaccionó entre lágrimas Patrick Peterson, padre de un adolescente que falleció baleado durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Stockton, California, el pasado sábado.

El tiroteo, que dejó un saldo de cuatro muertos y varios heridos, sigue siendo investigado por las autoridades californianas. Hasta el momento no se tienen detalles sobre el móvil del ataque ni sobre él o los responsables. El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) lidera la pesquisa.

Amauri Peterson, de 14 años, murió en el tiroteo. Su padre, Patrick Peterson, relató entre lágrimas en una entrevista con el diario The Sacramento Bee que aún no sabe cómo enfrentará el duelo.

PUBLICIDAD

“No puedo vivir con el hecho de que no pude salvar a mi hijo”, mencionó el hombre, que intentó reanimar a su hijo mientras esperaba los servicios de emergencia.

“Tengo todas estas fotos de él, sonriendo”, dijo antes de romper en llanto. “Me siento tan herido. Me siento tan mal. Solo quiero de vuelta a mi bebé. Esto me va a doler hasta lo más profundo”, continuó diciendo.

Además de la muerte de Amauri, Patrick y su familia enfrentan la difícil situación de que su otra hija, de 9 años, también resultó herida en el tiroteo y permanece hospitalizada.

Al momento, la Policía de California no ha ofrecido mayores detalles sobre qué ocurrió en el lugar, más allá de indicar que todo apunta a que fue un ataque dirigido. Las autoridades solicitaron la coolaboración de testigos.

“Este es un momento para que nuestra comunidad demuestre que no vamos a tolerar este tipo de comportamiento, cuando alguien puede simplemente entrar y matar niños”, dijo el alguacil del condado de San Joaquín, Patrick Withrow el pasado domingo.

Tres menores de 8, 9 y 14 años y un joven de 21 murieron en el ataque.