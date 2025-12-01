Las autoridades en California instaron a los testigos del mortal tiroteo en la fiesta de cumpleaños de un niño a presentarse mientras la búsqueda de un sospechoso se extendía por otro día.

Tres menores de 8, 9 y 14 años y un joven de 21 murieron el sábado cuando se desató un tiroteo en un salón de banquetes en Stockton, donde había reunidas al menos 100 personas, informó el alguacil del condado de San Joaquín, Patrick Withrow. Los detectives creen que los disparos continuaron afuera y que pudo haber varios tiradores.

Unas 11 personas también resultaron heridas, al menos una de ellas en condición crítica, dijo el alguacil. Para la noche del domingo no había detenidos, y Withrow pidió a cualquier persona con información que contacte a su oficina con pistas, videos de celular o relatos de testigos.

“Este es un momento para que nuestra comunidad demuestre que no vamos a tolerar este tipo de comportamiento, cuando alguien puede simplemente entrar y matar niños”, dijo Withrow. “Así que si sabes algo sobre esto, tienes que presentarte y decirnos lo que sabes. Si no, te vuelves complaciente y piensas que este comportamiento es aceptable”.

La portavoz del alguacil, Heather Brent, dijo anteriormente que los investigadores creen que fue un “incidente dirigido”.

Las autoridades no detallaron por qué piensan que fue intencional o quién podría haber sido el objetivo. Señaló que los investigadores agradecerían cualquier información, “incluso rumores”.