Se espera que una mujer de Florida detenida como sospechosa de disparar contra la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras 10 personas estaban dentro haga su primera comparecencia ante el tribunal el martes por la tarde.

Los fiscales dijeron que están revisando un caso presentado por la policía y se espera que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, sea procesada más tarde en el día. Aún no se han presentado cargos.

Ortiz fue detenido y se recuperó un arma el domingo por la tarde después de que se produjeran disparos en el exterior de la vivienda, en la zona de Beverly Hills, según informó la policía.

Nadie resultó herido. Pero el jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo el martes a los medios de comunicación reunidos para una rueda de prensa sobre otro tema que había 10 personas en casa en ese momento. Identificó la casa como la de Rihanna, pero no dijo si ella, su pareja A$AP Rocky o sus hijos estaban entre los que se encontraban en la vivienda.

McDonnell dijo que los investigadores creen que Ortiz condujo hasta la zona desde Florida, pero no está claro cuándo. Los registros públicos muestran que su dirección más reciente fue en Orlando.

Ortiz estaba detenido bajo fianza de 10.2 millones de dólares.

Las autoridades no han dicho si tiene alguna conexión con Rihanna.

No está claro si tiene abogado. No se han podido dejar mensajes de voz en un número de teléfono que figura a su nombre, y nadie ha respondido inmediatamente a un correo electrónico enviado a una dirección que figura a su nombre en busca de comentarios. Tampoco se respondió inmediatamente a un correo electrónico enviado a la oficina del abogado de oficio.

The Associated Press envió correos electrónicos solicitando comentarios al publicista y al representante de Rihanna.

KABC-TV emitió un vídeo que parecía mostrar cinco agujeros de bala en la puerta principal de la casa. La emisora de noticias obtuvo audio de la policía que dice que se hicieron 10 disparos.

En 2018, un hombre fue acusado de irrumpir en otra casa perteneciente a Rihanna en Hollywood Hills y pasar 12 horas allí. El hombre se declaró inocente de los cargos de delito grave de acoso y vandalismo y de un delito menor de resistencia a la autoridad en 2019. Fue condenado a libertad condicional.

Rihanna, ganadora de nueve premios Grammy, tiene 14 números 1 en la lista Billboard Hot 100, entre ellos “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” y “Disturbia”. Fundó la marca de maquillaje Fenty Beauty en 2017.

Ella y A$AP Rocky anunciaron en septiembre el nacimiento de su tercer hijo, una niña llamada Rocki Irish Mayers.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.