Winder, Georgia. El estudiante sospechoso del tiroteo en una escuela secundaria de Georgia, que mató a cuatro personas, y su padre permanecerán en custodia tras vistas consecutivas en la corte el viernes por la mañana, donde sus abogados decidieron no solicitar libertad bajo fianza.

En la audiencia del adolescente Colt Gray, se le informaron sus derechos junto con los cargos y las penas que enfrenta.

Colin Gray, de 54 años, el padre de Colt Gray, de 14 años, ingresa al tribunal del condado de Barrow para su primera comparecencia, el 6 de septiembre de 2024, en Winder, Georgia.

Después de la audiencia, Colt Gray fue escoltado fuera con grilletes en las muñecas y los tobillos, vistiendo pantalones caqui y una camiseta verde. El juez luego llamó de nuevo a Colt Gray a la sala del tribunal para corregir una declaración incorrecta anterior de que sus crímenes podrían ser castigables con la muerte. Debido a que es menor de edad, la pena máxima que podría enfrentar es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez también programó otra audiencia para el 4 de diciembre.

Poco después de la audiencia de Colt Gray, su padre, Colin Gray, fue llevado a la corte. Colin Gray, de 54 años, fue acusado el jueves en relación con el tiroteo en la Escuela Secundaria Apalachee en Winder, cerca de Atlanta. Nueve personas también resultaron heridas en el ataque del miércoles.

Colin Gray, vestido con un uniforme de prisión a rayas grises en la audiencia del viernes, respondió preguntas con un tono apenas audible, indicando su edad y diciendo que había terminado el undécimo grado, obteniendo un diploma de equivalencia de secundaria.

Alrededor de 50 espectadores estaban en la sala del tribunal para las audiencias, además de miembros de los medios de comunicación y diputados del sheriff. Algunos familiares de las víctimas en la primera fila se abrazaron y una mujer sostenía un peluche.

Antes de las audiencias en el tribunal del condado de Barrow, los trabajadores del tribunal colocaron cajas de pañuelos a lo largo de los bancos de la sala, y familiares y miembros de la comunidad comenzaron a entrar en la sala del tribunal el viernes por la mañana antes de las audiencias del padre y el hijo.

Según las órdenes de arresto obtenidas por The Associated Press, Colt Gray está acusado de usar un “rifle semiautomático AR-15 de color negro” para matar a dos estudiantes y dos profesores en la escuela. Las autoridades no han ofrecido ningún motivo ni han explicado cómo obtuvo el arma o cómo la llevó a la escuela.

Colin Gray fue acusado el jueves en relación con el tiroteo, incluyendo cargos de homicidio involuntario y asesinato en segundo grado, dijo Chris Hosey, director de la Oficina de Investigación de Georgia.

“Sus cargos están directamente relacionados con las acciones de su hijo y permitirle poseer un arma,” dijo Hosey.

Es el último ejemplo de fiscales que responsabilizan a los padres por las acciones de sus hijos en tiroteos escolares. En abril, los padres de Michigan, Jennifer y James Crumbley, fueron los primeros condenados en un tiroteo escolar masivo en Estados Unidos. Fueron condenados a al menos 10 años de prisión por no asegurar un arma de fuego en casa y actuar de manera indiferente ante señales del deterioro de la salud mental de su hijo antes de que él matara a cuatro estudiantes en 2021. Los tiroteos en Georgia también han renovado el debate sobre las leyes de almacenamiento seguro de armas y han llevado a los padres a preguntarse cómo hablar con sus hijos sobre los tiroteos escolares y el trauma.

Las audiencias matutinas en la corte para el padre y el hijo se llevaron a cabo mientras la policía en el suburbio de Atlanta, Dunwoody, informó que las escuelas allí y en todo el país han recibido amenazas de violencia desde el tiroteo en Georgia, según un comunicado de la policía. La Oficina de Investigación de Georgia también señaló que se han realizado numerosas amenazas a escuelas en todo el estado esta semana.

Ficha policial de Colt Gray.

Antes de que se informara sobre el arresto de Colin Gray, la AP tocó la puerta de una casa registrada a su nombre buscando comentarios sobre el arresto de su hijo.

Colt Gray fue acusado como adulto de cuatro cargos de asesinato por las muertes de Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, Richard Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53 años.

Un vecino recordó a Schermerhorn como un niño curioso. Aspinwall e Irimie eran ambos profesores de matemáticas, y Aspinwall también ayudaba a entrenar al equipo de fútbol de la escuela. Irimie, quien emigró de Rumanía, era voluntaria en una iglesia local, donde enseñaba danza.

Colt Gray negó haber amenazado con llevar a cabo un tiroteo escolar cuando las autoridades lo interrogaron el año pasado sobre una publicación amenazante en las redes sociales, según un informe del sheriff obtenido el jueves. La evidencia contradictoria sobre el origen de la publicación dejó a los investigadores sin poder arrestar a nadie, indicó el informe. La sheriff del condado de Jackson, Janis Mangum, dijo que revisó el informe de mayo de 2023 y no encontró nada que justificara presentar cargos en ese momento.

El ataque fue el más reciente entre docenas de tiroteos escolares en Estados Unidos en los últimos años, incluidos los especialmente mortales en Newtown, Connecticut; Parkland, Florida; y Uvalde, Texas. Los asesinatos en el aula han desatado fervientes debates sobre el control de armas, pero ha habido poco cambio en las leyes nacionales sobre armas.

Fue el trigésimo asesinato masivo en Estados Unidos hasta ahora este año, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad del Noreste. Al menos 127 personas han muerto en esos asesinatos, que se definen como eventos en los que mueren cuatro o más personas en un período de 24 horas, sin incluir al asesino, la misma definición utilizada por el FBI.