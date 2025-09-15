Familiares y amigos del joven de 22 años acusado de matar a tiros al activista conservador Charlie Kirk describieron su ideología política como inclinándose hacia la izquierda en los últimos años, mientras pasaba largas horas navegando por los “rincones oscuros de internet”, dijo el domingo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Los investigadores aún están recopilando información sobre el sospechoso, Tyler Robinson, y no están listos para discutir un posible motivo. Sin embargo, Cox señaló que Robinson, quien no está cooperando con las autoridades, no simpatizaba con Kirk y puede haber sido “radicalizado” en línea.

Kirk fundó Turning Point USA con el objetivo de atraer a jóvenes cristianos evangélicos conservadores a la política como activistas efectivos. Fue también un confidente del expresidente Donald Trump, lo que llevó a una ola de homenajes que incluyó una vigilia el domingo por la noche en el Centro Kennedy en Washington. Kirk, padre de dos hijos y de 31 años, se hizo conocido en parte por sus giras de conferencias, y fue asesinado el miércoles mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah.

“Claramente había una ideología de izquierda”, dijo Cox en el programa “Meet the Press” de NBC, citando entrevistas con familiares y conocidos de Robinson. “Los amigos confirmaron que estaba metido en esa parte profunda y oscura de internet, la cultura de Reddit y otros lugares oscuros donde esta persona se sumergía”.

Se encontraron referencias grabadas en la munición utilizada para matar a Kirk, que incluían lenguaje antifascista y de la cultura de memes. Registros judiciales muestran que uno de los casquillos tenía inscrito el mensaje: “¡Hey, fascista! ¡Atrapa!”

Cox, un republicano que ha pedido moderación en la retórica política tras el ataque, agregó: “Realmente no tengo un interés partidario en esto. Si se tratara de una persona radicalizada del movimiento MAGA, también lo estaría diciendo“.

El gobernador de Utah dice que aún no se ha determinado el motivo

Cox insistió en varios programas de noticias que los investigadores todavía están tratando de determinar el motivo del ataque a Kirk. Dijo que podría revelarse más información cuando Robinson comparezca ante el tribunal el martes.

Cox mencionó que la pareja del sospechoso es una persona transgénero, lo que algunos políticos han interpretado como una posible razón por la cual Robinson habría atacado a Kirk por sus posturas anti-transgénero. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si esto es relevante para la investigación del motivo.

“El compañero de cuarto era una pareja romántica, un hombre en transición a mujer”, dijo Cox. “Puedo decir que ha sido increíblemente cooperativo; esta pareja ha sido muy cooperativa y no tenía idea de que esto iba a ocurrir”.

Los investigadores han entrevistado a familiares de Robinson y ejecutaron una orden de registro en la casa de su familia en Washington, Utah, a unos 390 kilómetros al suroeste de la Universidad del Valle de Utah.

Registros estatales muestran que Robinson está registrado para votar, pero no está afiliado a ningún partido político y aparece como inactivo, lo que indica que no votó en las dos elecciones generales más recientes.

Sus padres están registrados como republicanos.

El sospechoso creció en el suroeste de Utah

Robinson creció en St. George, en la esquina suroeste de Utah, entre Las Vegas y lugares emblemáticos como los parques nacionales Bryce Canyon y Zion.

Se unió a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (conocida comúnmente como la iglesia mormona) a una edad temprana, según el portavoz de la iglesia, Doug Andersen.

La actividad en línea de la madre de Robinson muestra a una familia activa que viajaba con frecuencia. En una foto, se puede ver a un joven Robinson sonriendo mientras sostiene el mango de una ametralladora pesada calibre .50 fuera de una instalación militar.

Alumno de honor en la escuela secundaria, Robinson obtuvo una puntuación en el percentil 99 a nivel nacional en pruebas estandarizadas, y fue admitido en la Universidad Estatal de Utah en 2021 con una prestigiosa beca académica, según un video publicado en redes sociales por un familiar, en el que se lo ve leyendo su carta de aceptación.

Sin embargo, asistió solo un semestre, según la universidad. Actualmente está inscrito como estudiante de tercer año en el programa de aprendizaje de electricidad en Dixie Technical College en St. George.