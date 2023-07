Una mujer padece de alergia cada vez que está cerca a su novio. Virginia Nault asegura que la frecuencia de la picazón, piel roja y los ojos llorosos han ido aumentado desde que lo conoció en diciembre de 2022.

La estadounidense, de 22 años, ha buscado respuestas de la medicina, en medio de comentarios de internautas quienes aseguran que podría ser en realidad la prueba de una infidelidad.

“Cuando la gente dice que mi novio me engaña, es una de esas cosas que me produce risa. Al final del día, no me conocen, no lo conocen a él y no conocen nuestra relación”, puntualizó para el diario local New York Post.

Al comienzo no le halló relación a estar con su pareja. Sin embargo, horas después de compartir con él, la picazón y las erupciones surgían.

“He tenido alergias durante los seis meses completos, pero al principio no nos dimos cuenta. Pensamos que era una alergia estacional al azar”, señaló.

Tratando de detener la reacción en su piel, creyeron que la respuesta estaba en el jabón, champú y otros implementos de aseo. Pero al cambiarlos no vieron buenos resultados.

“Hay algo de él que me hace tener esa reacción. Soy alérgica a él, algo en el aire de su apartamento, un producto para el cuerpo o algo que se aplica”, sentenció.

¿Qué le han dicho los médicos?

Los episodios alérgicos los cataloga como “estresantes”, pero ha optado por reírse y ser paciente mientras recibe un dictamen de los especialistas.

“Me harán una prueba ambiental y otra prueba de productos e ingredientes. Tengo que decir que ya hemos reducido el campo: sabemos que no es por el champú, ni el detergente o acondicionador”, sentenció tras primeros análisis de los médicos.

Nault reveló que su novio es muy paciente y la ha apoyado en todo, por lo que no considera terminar la relación.

Un caso similar afrontó Johana Watkins en Estados Unidos. No podía besar o estar cerca de su esposo porque la alergia y el dolor eran insoportables. La diagnosticaron con el Síndrome de Activación de Mastocitos, mediante el cual los mastocitos reaccionan a lo que consideran amenazas. El tratamiento con medicina alivia los síntomas.