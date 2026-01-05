El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro se declaró “inocente” y un “hombre decente” al declararse no culpable de cargos federales por narcotráfico durante una comparecencia en un tribunal de Estados Unidos el lunes.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país”, dijo Maduro al juez.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, realizaban el lunes su primera aparición ante un tribunal estadounidense por los cargos de narcoterrorismo que la administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.

Flores también se declaró no culpable de los cargos imputados en su contra. Maduro, vestido con un uniforme carcelario azul, y su esposa fueron conducidos a la sala alrededor del mediodía para un procedimiento legal breve, pero obligatorio, que probablemente dará inicio a una prolongada batalla legal sobre si puede ser juzgado en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Ambos utilizaron audífonos para escuchar el proceso en inglés, traducido al español.

Por estar acusado bajo el sistema legal de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito, incluido el derecho a un juicio con un jurado de neoyorquinos comunes. Pero también será casi, pero no del todo, único.

Se espera que los abogados de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune a la persecución como jefe de un Estado soberano.

La próxima audiencia se celebrará el 17 de marzo.

La pareja fue trasladada bajo custodia armada temprano el lunes desde la cárcel de Brooklyn, donde se encontraban detenidos, hasta un tribunal en Manhattan.

11 Fotos El MDC Brooklyn es conocido por recibir temporalmente a figuras de alto perfil mientras enfrentan procesos federales.

El traslado fue rápido. Un convoy que transportaba a Maduro salió de la cárcel alrededor de las 7:15 a.m. y se dirigió a un campo deportivo cercano, donde Maduro caminó lentamente hasta un helicóptero que lo esperaba.

La aeronave voló sobre el puerto de Nueva York y aterrizó en un helipuerto de Manhattan, donde Maduro, visiblemente cojeando, fue subido a un vehículo blindado.