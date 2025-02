Kaitlin Palmieri soñaba con caminar hasta el altar vestida de blanco el día de su boda. A sus 38 años, pensó que por fin había llegado el momento de hacerlo para casarse con Eric, quien pensó que era el amor de su vida. Sin embargo, tras su abrupto fallecimiento, todos sus deseos quedaron en el pasado. Lo que nunca se imaginó fue que, tres años después, descubriría un secreto que cambió todo.

Una historia de amor

Kaitlin y Eric se conocieron en 2018, a través de una aplicación de citas. Si bien todo venía excelente, la joven, de entonces 33 años, sintió que tenía que ser sincera desde un principio y le contó a su nueva pareja una de las tragedias más grandes que le tocó vivir en su vida: el fallecimiento de su exnovio Mike en un terrible accidente, en 2015. Según contó la joven en una entrevista con The New York Post, el día de su cumpleaños número 30, su entonces novio se resbaló al borde de la pileta y, a raíz de una fractura de cuello, murió seis días después.

Tras este episodio, Palmieri pensó que nunca más encontraría el amor, hasta que, tres años más tarde, conoció a Eric y su perspectiva cambió. Después de un año de noviazgo, se comprometieron en pleno Central Park y planearon su boda para agosto de 2020. El día del casamiento, para seguir la tradición, ambos decidieron dormir en habitaciones separadas. La mañana del gran evento, Kaitlin se despertó con una devastadora noticia: su prometido había fallecido a causa un accidente cardiovascular, provocado por una enfermedad preexistente de la que ella no tenía conocimiento. “Me sentí atrapada emocionalmente y no podía correr a ningún lado. Tenía tanta frustración y no sabía dónde ponerla. Él se había ido”, recordó la joven en la nota con el medio estadounidense.

El gran secreto de su novio

Con terapia, grupos de apoyo y el amor de sus seres queridos, Kaitlin logró seguir con su vida a pesar del dolor que le generó esta segunda tragedia. Sin embargo, tres años después, recibió accidentalmente una noticia todavía más devastadora: su “casi esposo” llevaba una doble vida. “Había estado saliendo con esta otra mujer, a quien había conocido por Internet, desde marzo de 2019”, explicó la joven.

Todo esto salió a la luz gracias a que la otra mujer con la que salía Eric hizo un posteo tras su fallecimiento el día de su cumpleaños. Al verlo, Kaitlin quedó sin palabras. Luego de contactarse con la amante de su prometido, Palmieri pudo constatar el romance paralelo a través de capturas de pantalla. Incluso, comprobó que intercambió mensajes con la amante siete días antes de su boda. “Los últimos mensajes que le enviaron fueron repugnantes y sexuales”, aseguró.

Tras esta gran traición, Kaitlin quedó aún más golpeada emocionalmente y confesó que no es capaz de perdonar a Eric por lo que hizo. “Me pregunto si realmente me amaba. ¿Solo quería la estabilidad y la fachada del matrimonio conmigo? Porque lo que hizo no fue amor”, sentenció. Palmieri decidió hacer pública la tragedia que vivió para poder ayudar a otras personas que pasan por situaciones similares. “Está permitido estar enojado y herido. No sientas que tienes que perdonar automáticamente a alguien porque murió”, enfatizó al final de su testimonio.