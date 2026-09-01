Lo que parecía ser una simple pieza de jamón terminó convirtiéndose en uno de los alimentos más caros jamás subastados. Un Grand Champion Country Ham de apenas 16.7 libras fue vendido por $10 millones durante la Feria Estatal de Kentucky, en un evento cuya recaudación beneficiará a decenas de organizaciones benéficas del estado.

La venta tuvo lugar en la 62.ª edición del Kentucky Farm Bureau Country Ham Breakfast and Charity Auction, una tradición anual que reúne a agricultores, empresarios, legisladores y filántropos para recaudar fondos destinados a causas comunitarias.

De acuerdo con People y UNILAD, las ofertas comenzaron en unos pocos cientos de dólares, pero fueron aumentando rápidamente hasta alcanzar ocho cifras. La oferta ganadora fue presentada por Joe Craft, director ejecutivo de Alliance Resource Partners; su esposa Kelly Craft, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU; y Central Bank.

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People detalló que los Craft aportaron $5 millones, mientras que Central Bank contribuyó con los otros $5 millones para completar la cifra récord.

El más caro de la subasta

La pieza ganadora fue elaborada por Tim Berry, de Clifty Farm Country Meats, en Scottsville, Kentucky. Durante el desayuno, al que asistieron alrededor de 1,600 personas, la ganadora de Miss Kentucky 2026, Reagan Earlywine, fue la encargada de presentar el jamón campeón.

Si se divide el precio final entre su peso, cada libra del jamón alcanzó un valor aproximado de $598,800, o cerca de $37,400 por onza, una cifra simbólica que refleja el carácter benéfico de la subasta más que el valor gastronómico del producto.

Kelly Craft aseguró que ella y su esposo están orgullosos de volver a participar en la iniciativa.

“Como habitantes de Kentucky de toda la vida, Joe y yo estamos orgullosos de volver a unirnos a Central Bank para impulsar causas importantes en todo nuestro estado”, declaró Craft, según People.

Los fondos aportados por la familia Craft beneficiarán al nuevo Guilfoil Recreation Center del Boys & Girls Club of Glasgow-Barren County y a capítulos de la organización agrícola juvenil FFA en los condados de Barren y Glasgow. La contribución de Central Bank se destinará a instituciones educativas, médicas y organizaciones sin fines de lucro, entre ellas University of Kentucky Athletics, Markey Cancer Center, Revolving Affordable Housing Fund y Child Advocacy Center.

Al finalizar el evento, los organizadores anunciaron que el famoso jamón será rebanado y servido en los tradicionales biscuits sureños para compartirlo con asistentes y miembros de la comunidad, manteniendo viva una de las tradiciones más emblemáticas de la feria de Kentucky.