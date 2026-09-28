WASHINGTON (AP) — Andrew Bailey, uno de los dos subdirectores del FBI, anunció el lunes que dejaba el cargo tras poco más de un año en el puesto y que regresaría a Misuri para pasar tiempo con su familia.

Bailey fue nombrado codirector adjunto en agosto de 2025 para trabajar junto a Dan Bongino en un momento de grandes tensiones entre los dirigentes del FBI y del Ministerio de Justicia por la gestión de la publicación de los expedientes de Jeffrey Epstein. El nombramiento resultó inusual, ya que, durante años, el FBI solo había tenido una persona a la vez en el cargo de subdirector, el segundo puesto de mayor rango de la agencia.

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Bailey, exfiscal general de Misuri y ferviente partidario republicano del presidente Donald Trump, permaneció en su cargo después de que Bongino anunciara su marcha y de que, en enero, el FBI incorporara a otro subdirector, el veterano agente Christopher Raia, para que trabajara a las órdenes del director Kash Patel.

Bailey anunció su dimisión del FBI en una publicación en X el lunes, en la que agradeció a Trump, al fiscal general Todd Blanche y a Patel «la oportunidad de prestar servicio en el FBI».

«Con gran orgullo por lo que hemos logrado, anuncio que dimito para volver con mi familia a Misuri. Estoy convencido de que el director Patel seguirá reformando el FBI, luchando contra los delitos violentos, defendiendo la patria, garantizando una sólida rendición de cuentas de la organización y restaurando la confianza del público en esta institución de excelencia», escribió Bailey.

Patel, en su propia publicación, le reconoció su «dedicado servicio» y el haber «puesto en marcha reformas fundamentales».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.