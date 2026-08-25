La onda tropical AL96 continúa ganando organización y elevó a 70 % su probabilidad de desarrollo ciclónico, mientras el Centro Nacional de Huracanes (CNH) anticipa que podría convertirse en una depresión tropical durante los próximos dos días.

Según el boletín de las 8:00 a.m. del CNH, el sistema aumentó en 10 puntos porcentuales su probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas, al pasar del 60 % que tenía a las 2:00 a.m. al 70 %.

“Las condiciones ambientales parecen favorables para un desarrollo gradual, y es probable que este sistema se convierta en una depresión tropical durante el próximo día o dos, mientras se desplaza hacia el oeste y oeste-noroeste a través del Atlántico tropical oriental y central”, lee el informe del CNH.

Al momento, no se ha establecido una posible trayectoria para el sistema. El CNH recomendó mantenerse atentos a su evolución durante los próximos días.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.