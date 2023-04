WYNNE, Arkansas. Las tormentas que generaron lo que se presume fueron docenas de tornados mataron a por lo menos 26 personas en pequeños pueblos y grandes ciudades del sur y centro-norte de Estados Unidos, además de dejar un sendero de destrucción a través de la capital de Arkansas y derrumbar el techo de una sala de conciertos llena en Illinois.

Los tornados confirmados o presumibles en al menos ocho estados destruyeron casas y negocios, derribaron árboles y arrasaron barrios en una amplia franja del país. Hubo al menos nueve muertos en un condado de Tennessee, cuatro en la pequeña ciudad de Wynne, Arkansas, cuatro en Illinois y tres en la cercana localidad de Sullivan, Indiana.



En Alabama y Mississippi se registraron otras muertes a causa de las tormentas que azotaron el país la noche de viernes a sábado, y una más en Little Rock, Arkansas, donde el alcalde dijo que más de 2.600 inmuebles estuvieron en la trayectoria de un tornado.

Los residentes de Wynne, una comunidad de unos 8.000 habitantes a unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de Memphis, Tennessee, se despertaron el sábado con la noticia de que el techo de la escuela secundaria estaba destrozado y con las ventanas reventadas. En el suelo yacían árboles enormes. Se veían paredes, ventanas y techos rotos en todo tipo de casas y negocios.

Había escombros esparcidos dentro de las casas dañadas y en los jardines: ropa, aislante para muros, juguetes, muebles astillados y una camioneta con las ventanas rotas.

Ashley Macmillan dijo que ella, su esposo y sus hijos se refugiaron con sus perros en un pequeño cuarto de baño mientras pasaba el tornado, “orando y despidiéndonos unos de otros, porque pensábamos que moriríamos”. La caída de un árbol dañó gravemente su casa, pero ellos resultaron ilesos.

“Sentíamos cómo temblaba la casa, oíamos ruidos fuertes, platos que sonaban. Y luego todo se calmó”, relató.

Ya había trabajadores usando motosierras para cortar árboles caídos y excavadoras moviendo restos de estructuras destrozadas. Cuadrillas de obreros restauraban la electricidad.

Nueve personas murieron en el condado de McNairy, en Tennessee, al este de Memphis, indicó Patrick Sheehan, director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee.

“La mayoría de los daños se produjeron en casas y zonas residenciales”, señaló David Leckner, alcalde de Adamsville.

En Memphis, el portavoz de la policía Christopher Williams dijo por correo electrónico a última hora del sábado que se creía que había tres muertes relacionadas con el clima: las de dos niños y un adulto que murieron cuando un árbol cayó sobre una casa.

Funcionarios de Tennessee advirtieron que se espera que el martes se presenten las mismas condiciones meteorológicas del viernes por la noche.

En Belvidere, Illinois, parte del techo del teatro Apollo se derrumbó mientras en el interior había unas 260 personas en un concierto de heavy metal. Un hombre de 50 años fue sacado de entre los escombros.

“Me senté con él, le tomé de la mano y le dije: ‘Todo va a salir bien’. No sabía qué más hacer”, comentó Gabrielle Lewellyn, una asistente al concierto, a WTVO-TV.

Cuando llegaron los equipos de emergencia ya había muerto. Según las autoridades, otras 40 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

En el condado de Crawford, Illinois, tres personas murieron y ocho resultaron heridas cuando un tornado azotó los alrededores de New Hebron, según informó Bill Burke, presidente de la junta del condado.

El sheriff Bill Rutan dijo que entre 60 y 100 familias fueron desplazadas.

Clint Lamb, alcalde de Sullivan, en Indiana, dijo en una conferencia de prensa que una zona al sur de la sede del condado de alrededor de 4.000 habitantes era “esencialmente irreconocible en este momento” y que varias personas fueron rescatadas de los escombros durante la noche. Hubo informes de hasta 12 personas heridas, agregó.

En el área metropolitana de Little Rock, al menos una persona murió y más de 50 resultaron heridas, algunas de gravedad.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el tornado fue de categoría EF3, con vientos de hasta 265 km/h (165 mph) y un recorrido por tierra de hasta 40 kilómetros (25 millas).

Lo que se sospecha también fue un tornado mató a una mujer en el condado de Madison, Alabama, informó el oficial del condado Mac McCutcheon.

En el condado de Pontotoc, en el norte de Mississippi, las autoridades confirmaron una muerte y cuatro heridos.

Podrían requerirse varios días para determinar el número exacto de tornados que hubo en la jornada, indicó Bill Bunting, jefe de operaciones de pronóstico en el Centro de Predicción de Tormentas.

“Es un día bastante activo”, dijo. “Pero no es algo sin precedentes”.

DeMillo informó desde Little Rock. Varios periodistas de The Associated Press en todo el país contribuyeron a este despacho, incluidos Harm Venhuizen en Belvidere, Illinois, y Corey Williams en Detroit.