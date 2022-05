Washington, D.C. — El juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, confirmó esta mañana la autenticidad del borrador que, de aprobarse, revertiría el derecho al aborto.

“Esta fue una violación singular y atroz de la confianza que es una afrenta al Tribunal y a la comunidad de servidores públicos que trabajan aquí. He ordenado al alguacil del Tribunal que inicie una investigación sobre el origen de la filtración”, expresó Roberts en declaraciones escritas.

El portal Politico reportó ayer la filtración de un borrador con el dictamen mayoritario del Supremo, firmado por el magistrado Samuel Alito, que revocaría la legalidad del aborto en el país, vigente desde 1973.

La posible decisión de revertir Roe podría llevar a implementar prohibiciones al aborto en, aproximadamente, la mitad de los estados y podría tener enormes ramificaciones en los comicios de este año.

El documento es solo un borrador y no representa la decisión final, debido a que no se ha llevado a votación. Por tanto, la confirmación de la autenticidad, hecha por Roberts, solo valida la existencia del borrador, mas no así su aprobación final.