WASHINGTON — El Tribunal Supremo, en una decisión dividida, confirmó este martes una interpretación amplia del concepto de ciudadanía por nacimiento y rechazó el decreto del presidente Donald Trump en el que se establecía que los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.

Los magistrados se basaron en una interpretación consolidada desde hace tiempo de la 14.ª Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil, y en leyes federales más recientes para dictaminar que cualquier persona nacida en el país, salvo contadas excepciones, es ciudadana.

«La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a “toda persona nacida libre en esta tierra”», escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en nombre del tribunal, citando el debate del Congreso sobre la enmienda. «Hoy mantenemos esa promesa».

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Tres jueces conservadores habrían permitido que las restricciones entraran en vigor.

“El Tribunal da hoy un paso extraordinario al declarar inconstitucional a primera vista el decreto presidencial que excluye de la ciudadanía a los hijos de visitantes extranjeros temporales y de inmigrantes ilegales“, escribió el juez Clarence Thomas en un voto particular discrepante de 91 páginas, más de tres veces más extenso que el dictamen de Roberts. «Al hacerlo, el Tribunal se suma a la triste historia de la Decimocuarta Enmienda, que fue concebida e interpretada para garantizar la igualdad de derechos a los negros liberados, pero que, en cambio, ha sido reutilizada para proyectos políticos que el Congreso de la Reconstrucción no apoyó».

Las restricciones impuestas por el presidente republicano habían sido suspendidas por varios tribunales de primera instancia y no habían entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos.

Durante las vistas celebradas en abril, tanto los magistrados conservadores como los liberales cuestionaron la legalidad de la orden en un caso trascendental que cobró mayor relevancia por la presencia sin precedentes de Trump en la sala del tribunal.

El caso supuso una nueva prueba para las afirmaciones de Trump sobre el poder ejecutivo, que desafían una jurisprudencia consolidada en un tribunal con mayoría conservadora y una visión firme del poder presidencial que, en gran medida, ha fallado a su favor. En las contadas excepciones en las que el tribunal no lo ha hecho, Trump ha respondido con críticas muy personales hacia los magistrados.

Los magistrados se pronunciaron sobre el recurso presentado por Trump contra una sentencia de un tribunal inferior de New Hampshire que anulaba las restricciones en materia de ciudadanía.

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El decreto sobre la ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia campaña de represión en materia de inmigración de su Gobierno.

La ciudadanía por nacimiento fue la primera medida de Trump en materia de inmigración que llegó a los tribunales para que se dictara una sentencia definitiva. Los jueces ya habían anulado anteriormente los aranceles generales que Trump había impuesto al amparo de una ley de poderes de emergencia que nunca se había utilizado de esa manera.

Trump reaccionó con furia ante la decisión sobre los aranceles tomada a finales de febrero, afirmando que se sentía avergonzado de los jueces que fallaron en su contra y tachándolos de antipatriotas.

Además, parecía darse cuenta de que era probable que el tribunal también fallara en su contra en lo relativo a la ciudadanía por nacimiento, por lo que utilizó su plataforma Truth Social para criticar a los «jueces y magistrados estúpidos» y a las mujeres embarazadas adineradas de China y otros lugares que vienen a EE. UU. para dar a luz y que sus recién nacidos obtengan la ciudadanía estadounidense.

La orden de Trump habría puesto patas arriba la opinión generalizada de que la 14.ª Enmienda confiere la ciudadanía a todas las personas nacidas en EE. UU., excluyendo únicamente a los hijos de diplomáticos extranjeros y a los nacidos de miembros de una fuerza de ocupación extranjera.

La enmienda tenía por objeto garantizar que las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran la ciudadanía, aunque la cláusula de ciudadanía está redactada en términos más generales. «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen», reza el texto.

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En una serie de sentencias, los tribunales de primera instancia han declarado ilegal el decreto presidencial de Trump. En dichas sentencias se ha invocado la sentencia del Tribunal Supremo de 1898 en el caso Wong Kim Ark, en la que se establecía que el hijo de ciudadanos chinos nacido en Estados Unidos era ciudadano estadounidense.

La Administración Trump argumentó que la visión generalizada sobre la ciudadanía es errónea, afirmando que los hijos de personas que no son ciudadanos no están «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

Según un estudio realizado por el Instituto de Política Migratoria y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad Estatal de Pensilvania, más de un cuarto de millón de bebés que nacen cada año en EE. UU. se habrían visto afectados por el decreto presidencial.

Aunque Trump se ha centrado principalmente en la inmigración ilegal en su discurso y sus medidas, las restricciones a la ciudadanía por nacimiento también se habrían aplicado a las personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos, incluidos los estudiantes y los solicitantes de la tarjeta verde o del estatus de residente permanente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.