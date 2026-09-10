El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió por segunda vez esta semana que Misuri descarte el nuevo mapa de distritos electorales, respaldado por el presidente Donald Trump y favorable al Partido Republicano, y utilice la distribución trazada en 2022 en las próximas elecciones legislativas de noviembre.

La Corte Suprema suspendió este jueves el fallo de un juez federal que obligaba a Misuri a aplicar la nueva distribución, después de que el pasado martes ya rechazara que este estado tuviera que utilizar el mapa rediseñado en 2025.

En aquella decisión judicial, el Supremo dejó vigente el fallo de la Corte Suprema de Misuri, que había determinado que el nuevo mapa no podía utilizarse en las elecciones generales porque una iniciativa ciudadana que reunió más de 300,000 firmas obligaba a someterlo a referéndum.

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El fallo de hoy responde a la suspensión que emitió inmediatamente después el juez federal Stephen Clark que impidió a Misuri utilizar los antiguos distritos y obligaba al estado a mantener el nuevo mapa en las elecciones de noviembre.Clark argumentó que cambiar las demarcaciones después de las primarias, celebradas en agosto bajo el nuevo mapa, generaría confusión entre los votantes y pondría en duda las candidaturas y los resultados de esos comicios.

El nuevo mapa fue impulsado por los republicanos después de que Trump instara el año pasado a los estados controlados por su partido a redibujar sus distritos antes de las elecciones de mitad de mandato.

La modificación afecta especialmente al quinto distrito, que representa el demócrata Emanuel Cleaver en Kansas City, ya que la nueva configuración divide partes de esta ciudad -que en su mayor parte se encuentra situada en el estado de Misuri- y extiende el distrito hacia zonas rurales de mayoría republicana.

La decisión forma parte de los diversos litigios estatales y federales en curso para bloquear los nuevos mapas electorales en los comicios de noviembre, en los que el Partido Republicano se juega el exiguo control que ejerce actualmente sobre las dos cámaras del Congreso.