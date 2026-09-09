Erik y Lyle Menéndez podrán volver a comparecer ante una junta de libertad condicional en marzo próximo, aproximadamente 17 meses antes de lo previsto.

Los hermanos fueron sentenciados originalmente en 1996 a cadena perpetua por los asesinatos de sus padres, José Menéndez y Kitty Menéndez, ocurridos en 1989 en la mansión de la familia en Beverly Hills. Un juez de Los Ángeles redujo sus condenas a 50 años a cadena perpetua en mayo de 2025, lo que los hizo elegibles para solicitar la libertad condicional debido a que tenían menos de 26 años cuando cometieron los delitos.

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Hermanos Menéndez. ( Nick Ut )

En agosto de 2025 se les negó la libertad condicional. La Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California señaló que Lyle Menéndez aún mostraba “rasgos de personalidad antisocial, como el engaño”, mientras que Erik Menéndez había infringido las normas de la prisión al utilizar repetidamente un teléfono celular.

Los hermanos podían solicitar otra audiencia en agosto de 2028. Ahora, la junta de libertad condicional ha propuesto adelantarla a marzo, después de que el viernes se aprobaran las peticiones de los hermanos para obtener audiencias anticipadas.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California permite que los presos que cumplen los requisitos soliciten adelantar una audiencia de libertad condicional si existe “un cambio en las circunstancias o nueva información que indique que la persona podría ser apta para obtener la libertad condicional”.

El departamento no proporcionó detalles sobre las razones por las que se les concedió una audiencia anticipada. Kyle Buis, portavoz de la institución, dijo que la Junta de Audiencias de Libertad Condicional llevó a cabo “revisiones administrativas estándar” y “determinó que las próximas audiencias de libertad condicional de los hermanos Menéndez procederán”.

El abogado de los hermanos declinó hacer comentarios a través de un portavoz de la familia.

Michael Beckman, un abogado de California que se ha especializado en leyes de libertad condicional desde 1985, dijo que las negativas a conceder la libertad condicional pueden ser revisadas después de un año para determinar si es posible adelantar la próxima audiencia.

Hermanos Menéndez. ( Captura )

En teoría, explicó, conseguir una audiencia anticipada podría indicar que los presos tienen posibilidades de obtener la libertad condicional.

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“Pero no funciona de esa manera. Realmente depende de quiénes sean los comisionados, de qué hicieron exactamente para merecer que se adelante la audiencia y de qué problemas tenían al llegar”, dijo Beckman, quien representó a Bruce Davis, un seguidor del líder de una secta Charles Manson que fue condenado por dos asesinatos cometidos en 1969.

Davis ha recibido siete recomendaciones para obtener la libertad condicional, pero las decisiones fueron revocadas por tres gobernadores consecutivos y Davis permanece en prisión.

“Los Menéndez son un caso de muy alto perfil, por lo que eso tiende a hacer las cosas más difíciles”, dijo.

El caso ha cautivado durante mucho tiempo a los seguidores del género de crímenes reales, y en los últimos años los hermanos han acumulado apoyo público después de que varias producciones de Netflix renovaran el interés en el caso.

Semanas después de que la junta rechazara su liberación el año pasado, un juez de Los Ángeles rechazó una petición de los hermanos para revisar sus condenas basándose en nuevas pruebas que respaldaban sus afirmaciones de que fueron víctimas de abuso sexual por parte de su padre.

“Durante casi 40 años, Erik y Lyle han trabajado para asumir la responsabilidad de sus acciones, enfrentar y sanar del inimaginable abuso y trauma que sufrieron, crecer como individuos y dedicarse a servir a los demás”, dijo su familia en un comunicado el lunes.

La familia señaló que los hermanos, quienes se encuentran en una prisión de San Diego, ayudaron a establecer un programa de cuidados paliativos y crearon un programa de embellecimiento dentro de la prisión.

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“Han procurado construir un entorno que recuerde a las personas que cumplen condenas de por vida que sus vidas todavía tienen significado y que, independientemente de sus circunstancias, pueden elegir cada día crecer, sanar y aceptar su responsabilidad”, dijo la familia.

Los hermanos fueron juzgados por separado y, en 1994, ambos jurados quedaron sin llegar a un veredicto. Los fiscales argumentaron que asesinaron a sus padres por motivos económicos. Los abogados de los hermanos no negaron que ambos mataron a sus padres, pero sostuvieron que actuaron en defensa propia después de años de abuso emocional y sexual por parte de su padre.

Dos años después, los hermanos fueron sometidos a un nuevo juicio juntos, en el que se excluyó gran parte de las pruebas de la defensa relacionadas con el presunto abuso sexual. Los jurados declararon culpables a ambos hermanos de asesinato en primer grado.