La NAACP y otras organizaciones piden a un juez que proteja la información personal de los votantes que fue incautada por el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) en un almacén electoral a las afueras de Atlanta.

Los residentes de Georgia confiaron al Estado su “información personal confidencial” cuando se registraron para votar, y la incautación el 28 de enero de papeletas y otros documentos electorales del centro electoral del condado de Fulton “vulneró esa garantía, infringió las protecciones constitucionales de la privacidad e interfirió en el derecho al voto”, señalaron las organizaciones en una moción presentada a última hora del domingo.

La petición solicita al juez que “imponga límites razonables al uso que el gobierno haga de los datos incautados” y que prohíba al gobierno utilizar los datos para fines distintos de la investigación penal citada en la declaración jurada de la orden de registro. Esto incluye prohibir cualquier intento de utilizarlos para el mantenimiento del censo electoral, la administración electoral o la aplicación de las leyes de inmigración.

También quieren que el juez ordene que el gobierno revele un inventario de todos los documentos y registros incautados, la identidad de cualquier persona que haya accedido a los registros fuera de los implicados en la investigación penal, cualquier copia de los registros y todos los esfuerzos para asegurar la información.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente el lunes a una solicitud de comentarios sobre la moción.

Agentes del FBI llegaron al centro electoral al sur de Atlanta con una orden de registro en busca de documentos relacionados con las elecciones de 2020 en el condado de Fulton, incluyendo: todas las papeletas, las cintas de los tabuladores de los escáneres que cuentan los votos, las imágenes electrónicas de las papeletas creadas cuando las papeletas fueron contadas y luego recontadas, y todas las listas de votantes. El condado ha presentado una moción solicitando la devolución de los materiales incautados.

El presidente Donald Trump se ha fijado en Fulton, un bastión demócrata y el condado más poblado del estado, afirmando sin pruebas que el fraude electoral generalizado allí le costó la victoria en Georgia en 2020.

La declaración jurada de un agente del FBI presentada ante un juez magistrado para obtener la orden de registro dice que la investigación criminal comenzó con una remisión de Kurt Olsen, quien asesoró a Trump mientras intentaba anular su derrota electoral de 2020 y ahora se desempeña como “director de seguridad e integridad electoral” de Trump con la misión de investigar la pérdida de Trump.

La petición fue presentada por el Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law en nombre de la NAACP, las organizaciones NAACP de Georgia y Atlanta, y la Georgia Coalition for the Peoples Agenda. Señala que la incautación se produjo cuando el Departamento de Justicia buscaba censos de votantes estatales sin editar.

El Departamento de Justicia ha demandado al menos a 23 estados y al Distrito de Columbia para intentar que entreguen información detallada sobre los votantes. La agencia ha dicho que está buscando los datos como parte de un esfuerzo para garantizar la seguridad electoral, pero los funcionarios demócratas y otros críticos temen que los funcionarios federales quieran utilizar los datos sensibles para otros fines. Los tribunales federales de varios estados han rechazado los intentos del Departamento de Justicia de obtener los registros.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.