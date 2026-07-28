HARRISBURG, Pensilvania— Un juez federal ha suspendido temporalmente la ley de Minnesota —la primera del país en prohibir los mercados de predicción— apenas unos días antes de que entrara en vigor, en lo que supone el último enfrentamiento entre la Administración del presidente Donald Trump y los estados sobre quién debe regular a operadores como Kalshi y Polymarket.

La decisión del lunes supone el último revés para los estados que intentan prohibir o regular las plataformas de mercados de predicción, que están experimentando un rápido crecimiento.

La jueza federal de distrito Katherine Menéndez, de Minnesota, consideró que era probable que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU., Kalshi y Polymarket tuvieran éxito en su recurso contra la ley y que permitir su entrada en vigor causaría un «perjuicio irreparable» a los operadores.

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Estaba previsto que la ley entrara en vigor el sábado. Habría tipificado como delito la creación o gestión de mercados de predicción, así como la colaboración en la administración de prácticamente cualquier actividad relacionada con ellos. La ley seguirá suspendida mientras se resuelva el litigio.

Kalshi, Polymarket y la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC) quieren que se bloquee la ley de forma permanente y alegan que la legislación federal otorga a la CFTC competencia exclusiva para regular el tipo de «operaciones con contratos sobre eventos» que ofrecen Kalshi y Polymarket.

Los estados sostienen que la gran mayoría de la actividad que se desarrolla en las plataformas de mercados de predicción consiste en apuestas deportivas, sobre las que tienen competencia para regular, y que esto es completamente diferente de los contratos de materias primas y de futuros que la comisión ha regulado históricamente.

En un comunicado emitido el martes, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirmó que los mercados de predicción son «apuestas, ni más ni menos».

«Y Minnesota tiene todo el derecho a mantener el juego abusivo fuera de nuestras comunidades», afirmó Ellison.

Ellison afirmó que su oficina no está de acuerdo con la decisión del tribunal según la cual «el “statu quo” adecuado que hay que mantener es aquel que permite la proliferación de aplicaciones de juego abusivas». No obstante, Ellison señaló que las cuestiones jurídicas son complejas y que tenía previsto seguir defendiendo la ley estatal.

Neal Kumar, director jurídico de Polymarket, afirmó en un comunicado que la decisión deja claro que los mercados de predicción de las bolsas registradas en la Comisión «se rigen por la legislación federal, y no por un mosaico de normas estatales».

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Una portavoz de Kalshi, Elisabeth Diana, afirmó en un comunicado que «los estados no pueden prohibir cosas sobre las que no tienen competencia».

La decisión de Menéndez se produce tras una declaración realizada en febrero por el responsable de la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC), nombrado por Trump, en la que afirmaba que la agencia «ya no se quedará de brazos cruzados» mientras los estados intenten regular o prohibir los mercados de predicción y «socaven la jurisdicción exclusiva de la agencia».

Se está gestando una maraña de demandas, ya que los estados intentan utilizar sus leyes sobre juegos de azar para cerrar Kalshi, Polymarket y otros operadores de mercados de predicción, declarándolos operadores de juegos de azar ilegales y sin licencia.

Solo en abril, el Gobierno federal demandó a Connecticut, Arizona e Illinois, cuestionando sus medidas para regular a los operadores de mercados de predicción, mientras que Nueva York demandó a Coinbase y Gemini, dos de los nuevos actores del sector de los mercados de predicción.

La Asociación Americana del Juego, que representa a los casinos comerciales, calcula que los estados han perdido más de 1.200 millones de dólares en ingresos fiscales procedentes de las apuestas desde que los mercados de predicción comenzaron a ofrecer contratos sobre eventos deportivos.

Los líderes tribales de los nativos americanos y las autoridades reguladoras del juego también sostienen que las apuestas sobre acontecimientos como eventos deportivos, elecciones y otros resultados constituyen juego ilegal.

Mientras tanto, la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas ha iniciado un proceso normativo para determinar qué tipo de contratos sobre acontecimientos consideraría «contrarios al interés público» y prohibir su cotización en los mercados de predicción que regula.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.