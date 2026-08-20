SAVANNAH, Georgia — Una unidad del Ejército de los Estados Unidos ofrece a sus soldados una bonificación especial si renuevan su alistamiento pronto: cuatro días libres adicionales que coincidirán con el lanzamiento, en noviembre, del videojuego Grand Theft Auto VI.

Los mandos del Batallón de Ingenieros de la 9.ª Brigada, con base en Fort Stewart (Georgia), creen que el tiempo libre para disfrutar de la última entrega de la serie «Grand Theft Auto» —en la que los jugadores roban coches, se enfrentan a la policía en tiroteos e intentan atracos audaces— animará a algunos soldados a prolongar su servicio militar.

Se espera que el lanzamiento de «Grand Theft Auto VI», previsto para el 19 de noviembre, sea uno de los mayores acontecimientos del año en el ámbito del entretenimiento. La editorial del juego, Take-Two Interactive, no ha revelado las cifras de ventas de las reservas, pero su director ejecutivo, Strauss Zelnick, las calificó recientemente de «sin precedentes y asombrosas».

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Un orientador profesional del batallón de ingenieros del Ejército ideó, junto con los mandos, la idea de vincular un incentivo de permanencia al lanzamiento del juego, en parte para recordar a los soldados que se acercaban las fechas de su renovación de contrato, según explicó el teniente coronel Ángel Tomko, portavoz de Fort Stewart.

«La idea era contar con un programa de incentivos único que se ajustara a los intereses de los soldados», declaró Tomko el jueves en un comunicado a The Associated Press.

Los comandantes de batallón indicaron en un memorándum dirigido a los soldados que aquellos que firmaran contratos de renovación antes del 14 de noviembre recibirían «un permiso especial de cuatro días».

«Este pase especial se ha diseñado específicamente para coincidir con el tan esperado lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI», escribió el teniente coronel Ryan Hodgson, comandante del batallón.

Tomko confirmó la autenticidad del memorándum del 28 de julio, que fue fotografiado y publicado en Internet.

Según ella, al menos 20 de los 130 soldados que cumplen los requisitos se han inscrito para recibir la bonificación. Para poder optar a ella, deben comprometerse a seguir prestando servicio durante al menos dos años más.

El interés por «Grand Theft Auto VI» no ha dejado de crecer desde 2023, cuando su primer tráiler cinematográfico mostró el regreso a la ficticia Vice City —un análogo satírico de Miami— y una amplia variedad de escenarios situados en Florida, entre los que se incluyen pantanos infestados de caimanes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.