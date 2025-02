Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este viernes un tenso intercambio con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde le advirtió que no está en posición de imponer condiciones y le acusó de “jugar” con la Tercera Guerra Mundial.

Trump y Zelensky llevaban 30 minutos haciendo declaraciones ante la prensa, sentados uno junto al otro en el Despacho Oval, cuando estalló la tensión en un momento en el que intervino el vicepresidente J.D. Vance, que estaba en un sillón a la izquierda del mandatario estadounidense.

“Es una falta de respeto que vengas al Despacho Oval a intentar debatir esto ante los medios estadounidenses”, dijo Vance a Zelensky.

Vance continuó cuestionando al líder ucraniano sobre los problemas de Ucrania para reclutar suficientes soldados y le reprochó que cada vez que recibe a un líder extranjero en su país lo haga en un “tour propagandístico”.

Ante esas duras palabras, Zelensky escuchó a Vance con los brazos cruzados y las cejas en alto. Con tono calmado, contestó que, durante la guerra, “todo el mundo tiene problemas”.

Zelensky afirmó que, incluso si EE.UU. tiene “un bonito océano” entre Europa y su territorio, usando un término que Trump ha utilizado en el pasado para referirse al Atlántico, en el futuro también “sentirá” esos problemas.

El comentario enfadó a Trump, quien intervino diciendo con tono duro: “No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir”.“No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy fuertes. Ahora mismo, tú no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una mala posición”, insistió mientras Zelensky intentaba interrumpirle.

“No tienes las cartas a tu favor ahora”, continuó Trump, advirtiéndole de que está “jugando” con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial.

“Lo que estás haciendo es una gran falta de respeto para este país”, le espetó.

A continuación, Vance preguntó a Zelensky si alguna vez había expresado su agradecimiento por la ayuda estadounidense y le recriminó que, en septiembre del año pasado, en plena campaña presidencial, visitara una fábrica de municiones en el estado clave de Pensilvania, en lo que fue percibido como un gesto a favor del Partido Demócrata.

Trump, visiblemente enfadado, le dijo que Ucrania “está en muchos problemas” y advirtió que “va a ser difícil hacer un trato porque las actitudes deben cambiar”.

Zelensky intentó rebajar la tensión asegurando que ya había expresado su agradecimiento en varias ocasiones y explicó que él no piensa en si tiene “una buena mano o no” en la negociación, como sugería Trump, ya que es “el presidente de un país en guerra”.

Además, comentó que estaban “hablando muy alto”, a lo que Trump respondió que no era cierto y le mandó callar. “Ya has hablado bastante”, le dijo.

“El problema es que te he dado poder para ser un tipo duro y no creo que serías un tipo duro sin Estados Unidos”, le espetó Trump antes de despedir a la prensa.

Según la agenda de la Casa Blanca publicada antes del encuentro, estaba previsto que Trump y Zelensky almorzaran juntos tras la reunión en el Despacho Oval y, posteriormente, se prevé una rueda de prensa conjunta.

Asimismo, se esperaba que este viernes firmaran un acuerdo por el que Ucrania compartirá el 50 % de los ingresos derivados de la explotación de sus recursos naturales como paso previo a un posible pacto de paz con Rusia, un compromiso que ha generado suspicacias en Kiev.